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В Украине партия Саакашвили представила свою первую пятерку

  • 13.06.2019, 17:46
Михеил Саакашвили
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Именно с ней «Рух нових сил» пойдет на парламентские выборы.

Партия экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили объявила первую пятерку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В нее вошли: лидер партии Михеил Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.


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