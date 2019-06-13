Фильм-сенсацию Каннского кинофестиваля по книге Алексиевич покажут в Минске 1 13.06.2019, 18:18

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На создание ленты Кантемира Балагова вдохновила книга Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».

В кинопрокат в Минске выходит фильм "Дылда" режиссёра Кантемира Балагова, пишет tut.by. Лента получила приз за лучшую режиссуру в конкурсе "Особый взгляд" на Каннском международном кинофестивале.

Фильм рассказывает о жизни двух молодых девушек, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года.

Кантемир Балагов — 27-летний российский режиссёр, ученик Александра Сокурова. Лента "Дылда" — второй его полнометражный фильм. На 72-м Каннском кинофестивале (программа "Особый взгляд") он был отмечен сразу двумя наградами — призом за режиссуру и призом ФИПРЕССИ международной федерации кинопрессы с формулировкой "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

Режиссёр говорит, что на создание ленты его вдохновила книга Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо".

Главные роли в фильме исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.