Скандал с «грязной» нефтью обрушил приток валюты в Россию 1 13.06.2019, 18:25

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Профицит платежного баланса сжался в четыре раза.

Скандал с загрязнением российской нефти хлором, вынудивший «Транснефть» остановить трубопровод «Дружба» и начать откачивать бракованное сырье обратно в РФ, ударил по валютным потокам российской экономики, передает finanz.ru.

Профицит платежного баланса - разница между притоком и оттоком валюты по основным статьям - в мае сжался почти в 4 раза, сообщил в оперативной оценке ЦБ РФ.

За месяц российская экономика получила 3,2 млрд долларов условной валютной прибыли против 12,7 млрд в апреле.

Валютные потоки в России имеют ярко выраженную сезонность, и летом платежный баланс сжимается каждый год, поскольку спрос на сырье падает, а отток, наоборот, активизируется: люди уезжают в отпуска, а иностранные держатели акций выводят из страны дивиденды.

Тем не менее, провал мая-2019 оказался неожиданно большим, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Год назад российская нефть стоила в среднем 75 долларов за баррель, и профицит был вдвое выше - 7,6 млрд долларов. В текущем же году каждый баррель Urals уходил на экспорт по средней цене 71 доллар.

Разница в 4 доллара не могла вызвать столь сильное ухудшение счета текущих операций, уверен Тремасов: в первом квартале даже при более более низких в сравнении с прошлогодними ценах на нефть приток валюты рос.

Причина может быть связана с коллапсом поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба», делает вывод он. Сжатие валютного баланса объясняется сокращением поставок углеводородов на экспорт: это сделка ОПЕК+, история с загрязнением нефти, ремонты, соглашается главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

При этом сокращение притока валюты сопровождалось еще более стремительным падением оттока капитала, указывает он: за май из страны частным сектором было вывезено всего 0,5 млрд долларов - в 19 раз меньше, чем в апреле.

Это означает, что отток капитала, который за январь-май достиг 35,2 млрд долларов и почти вдвое превысил прошлогодний, - это управляемый процесс. Его основная причина - в том, что крупнейшие сырьевые экспортеры не заводят валютную выручку на российские счета, оставляя ее за границей, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Фактически в страну в начале года ввозился лишь тот объем валюты, который был необходим Минфин, скупающему на бирже доллары, евро и фунты стерлингов в рамках бюджетного правила, констатируют в банке.