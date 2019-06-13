Нашелся хозяин денег, которые летали по центру Минска 12 13.06.2019, 18:54

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Он потерял 11 тысяч, вернули не все.

Милиция нашла хозяина денег, которые в воскресенье летали по Немиге в Минске. Что интересно, сам мужчина в правоохранительные органы не обращался.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, владельца «летающих денежных средств» оперативники устанавливали в течение суток. Им оказался 33-летний минчанин, который даже не догадывался, что потерял деньги.

— Сотрудникам милиции минчанин пояснил, что днем ранее он приехал в магазин на автомобиле, чтобы забрать деньги, которые ему необходимо было вернуть в банк. Для удобства мужчина разложил купюры в четыре бумажных конверта. В 20 часов 30 минут потерпевший вышел из магазина, положил денежные средства на крышу автомобиля, сел в машину и начал движение. Оставленные на крыше деньги разлетелись в разные стороны. Общая сумма утерянных денежных средств составила 11 478 рублей, — говорится в сообщении ГУВД.

Пока хозяину вернули меньше половины суммы. По данным милиции, прохожие, которые «ловили» летающие деньги, возвратили 4692 рубля.

Напомним, 9 июня в Минске на улице Немига случился «денежный дождь». Никто не заметил, откуда на проезжей части взялись купюры. В какой-то момент, когда автомобили разъехались, люди увидели, как над дорогой, как в кино, взмывали и снова падали на асфальт купюры — в основном 50-рублевые.

Кто-то из людей поднимал банкноты — и уходил. Часть прохожих вызвали милицию и передали находку в правоохранительные органы. Сколько денег было в «денежном дожде», очевидцы не знают, не считали.

— Заметив деньги, некоторые люди толпой понеслись к купюрам, что успели, сгребли — и разошлись, — описывал происходящее один из очевидцев Артур. — Был еще момент. Мы пропустили одну купюру. Через какое-то время увидели, что ее несет ветром по проезжей части. Ее заметил один из водителей, приостановился, и я вижу: он пытается ее схватить. Кричу: я вызвал милицию, не берите. Он с улыбкой ее ловит — и уезжает.