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Караев - Шуневичу: Ваша деятельность — пример того, как надо служить своей Родине

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  • 13.06.2019, 19:07
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Фото:MVD.GOV.by

Новый министр внутренних дел обратился со словами признательности к предшественнику на должности.

Новый министр внутренних дел Юрий Караев на своём официальном представлении заявил, что в ближайшем будущем резких изменений в деятельности органов внутренних дел не предвидится, работа продолжится в прежнем ритме, сообщает пресс-служба МВД.

Юрий Караев обратился с пожеланиями и словами признательности к предшественнику на должности — Игорю Шуневичу.

— Ваша деятельность на посту министра — для нас пример того, как надо служить своей Родине. Для нас вы — образец мужественности, ответственности, активной жизненной позиции и заинтересованности во всем, что происходит вокруг. Вашу порядочность не раз отмечали не только подчиненные, но и «глава государства», — сказал Караев.

В ответном слове Игорь Шуневич поблагодарил всех за совместную работу в команде и подчеркнул, что генерала делает его армия.


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