Торговцы яблоками раздора 13.06.2019, 19:19

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Из-за кого Россия стала одной из наименее миролюбимых стран мира.

Институт экономики и мира обнародовал ежегодный доклад под названием "Глобальный индекс миролюбия". Он составляется на основе 23 индикаторов, среди которых — наличие внешних и внутренних войн, уровень полицейского насилия, масштаб угрозы терроризма, степень недоверия между людьми, количество убийств и иных насильственных преступлений, и т.д.

Самая миролюбивая страна – Исландия, на втором месте – Новая Зеландия, далее идут — Португалия, Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Словения, Япония и Чехия. Великобритания – на 45-м месте, Франция – на 60-м, США – на 128-м.

Россия входит в десятку наименее миролюбивых стран на планете: 154-е место среди 163 стран, которые попали в "Глобальный индекс миролюбия". В компании с Россией – Афганистан (163-е, последнее место), Сирия (162), Сомали (158), ЦАР (157 место в "Глобальном индексе"). Россия к тому же — наименее миролюбивая страна на всем постсоветском пространстве.

Степень "миролюбивости" страны нельзя отождествлять с чем-то вроде "национального характера", или "менталитета народа". Трудно сохранять миролюбие, например, гражданам Украины (150-е место в "Индексе миролюбия") в условиях, когда против этой страны ведется агрессивная война. Невозможно требовать миролюбия от граждан Израиля (146-е место в "Глобальном индексе"), который существует в условиях непрекращающейся войны с враждебным окружением с момента своего возникновения.

Иная ситуация с Российской Федерацией, безопасности которой с момента ее возникновения никто не угрожал, и которая, тем не менее, остается одной из наименее миролюбивых и наиболее опасных стран на планете. Источники агрессии, враждебности и опасности находятся внутри самой России. Можно сказать, что в России создана целая технология по производству ненависти и натравливания населения страны на другие народы и страны, а также одни группы населения на другие, и на отдельных людей.

Три главных генератора ненависти в России – это телевизор, спецслужбы и Русская православная церковь.

Рассмотрим то, как путинский телевизор генерирует ненависть, на примере отношения к Украине. Путинский режим шестой год убивает граждан Украины, и это не вызывает не то что протестов, а даже заметного неодобрения россиян. Фактически, граждане России поддерживают не только оккупацию Крыма, но и систематические убийства украинцев. Это связано с тем, что среди россиян существенно преобладает негативное, враждебное отношение к Украине. Сложилась уникальная ситуация, при которой граждане страны, которая стала жертвой агрессии, относятся к стране-агрессору намного лучше, чем граждане страны-агрессора — к той, на чьей территории их власть ведет войну.

Этот парадоксальный факт подтверждают последние данные совместного исследования российского Левада-центра и Киевского международного института социологии (февраль 2019):

Отношение россиян к Украине: "хорошо" — 34%; "плохо" — 55%; "затрудняюсь ответить" — 11%.

Отношение украинцев к России: "хорошо" — 55%; "плохо" — 27%; "затрудняюсь ответить" — 18%.

Негативное отношение к Украине – результат тотальной промывки мозгов. По данным компании "Медиалогия", за период правления Путина негативно окрашенных сообщений об Украине в российских СМИ опубликовано было в 6,25 раз больше, чем позитивных. В период Евромайдана в российских СМИ произошел взрыв негатива в отношении Украины: 92% информационных сообщений о событиях в этой стране носили резко негативный характер.

Война против Украины и убийства украинцев являются для россиян морально одобряемыми действиями благодаря вбитому в их сознание главному штампу: "Украина – нацистское государство".

Вот контент-анализ только одной части одной программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", от 2 июня 2019 года.

За 1 час 10 минут 35 секунд той части программы, которая была посвящена Украине, 32 раза были произнесены (выкрикнуты) слова: "нацистская Украина", "нацистское государство", "вы – нацистские сволочи!", "вы – коллаборанты гитлеровского режима!" и пр. Слова "бандеровцы", "бандеровский режим" и пр. были произнесены (выкрикнуты) 7 раз. Не менее 4 раз прозвучали прямые призывы к развязыванию более масштабной войны против Украины.

Штамп "Украина – нацистское государство" вбивался в сознание россиян с частотой "один удар по мозгам" в 2 минуты.

Можно привести аналогичные примеры по формированию путинским телевизором ненависти к США, Европейскому Союзу, странам Балтии, лидерам российской оппозиции.

Другой крупнейший "торговец яблоками раздора" — Русская православная церковь, которая, будучи обязанной своему второму рождению Иосифу Сталину, впитала от своего "благодетеля" обычай рабски подчиняться верховной власти и натравливать свою паству на инакомыслящих. РПЦ всячески культивирует раздутые до неприличных размеров "чувства верующих", готовые в любой момент оскорбиться какой-нибудь выставкой, концертом или фильмом, что приводит к беспрерывным конфликтам в обществе. А стремление превзойти по числу построенных церквей императора Николая Второго, который был рекордсменом в этой области, порождает постоянные скандалы между иерархами РПЦ и местным населением, которое в абсолютном большинстве протестует против очередного храма на месте зоны отдыха.

Ну, и наконец, путинские спецслужбы. На примере только что благополучно завершившегося "дела Ивана Голунова", журналиста-расследователя, которому полицейские подбросили наркотики, была раскрыта технология производства многих тысяч сфальсифицированных уголовных дел по "наркотической" статье 228 УК РФ. Доля оправдательных приговоров по этой статье – 0,02%. По своей массовости и эффективности 228-я статья УК РФ вполне успешно заменила знаменитую сталинскую 58-ю статью ("Контрреволюционная деятельность"). И это только один пример многогранной деятельности наследников Берии-Семичастного-Андропова по производству страха и ненависти в России.

Все три производителя ненависти и вражды: телевизор, РПЦ и спецслужбы — имеют один общий корень: имперский характер государства. Империя не может быть миролюбивой, она несет ненависть, раздор и опасность в себе самой. Поэтому первоочередная задача — преодоление имперского характера России. Весьма велика вероятность, что это станет возможным только после того, как Россия перестанет существовать в своих нынешних границах и утратит ядерное оружие.

Игорь Яковенко, “Детали”