Вергейчик: Хотим, чтобы главным тренером сборной Беларуси снова был отечественный специалист 2 13.06.2019, 19:25

Юрий Вергейчик

Первый заместитель председателя БФФ рассказал, как проходит поиск кандидатов на должность главного тренера сборной.

Первый заместитель председателя БФФ Юрий Вергейчик в интервью "Прессболу" рассказал, как проходит поиск кандидатов на должность главного тренера сборной Беларуси после отставки Игоря Криушенко.

- Кого рассматриваете основными кандидатами на пост главного тренера?

- Их несколько. И процесс, понятно, еще идет. Но хотим, чтобы это снова был отечественный специалист, который надолго не отрывался от белорусского футбола. В идеале — постоянно жил в нашей стране и следил за игроками, то есть чувствовал все изнутри. Озвучим одну или две фамилии на скором заседании исполкома в третьей декаде июня. А дальше ему решать, утвердить или нет. В любом случае главными видим следующие оперативные задачи: омолодить команду — и при этом выстроить ее игру с учетом наших целей в ближайшем будущем.