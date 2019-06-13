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США созвали экстренное заседание Совбеза ООН из-за атаки на танкеры в Оманском заливе

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  • 13.06.2019, 19:35
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Заседание СБ ООН состоится сегодня.

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Как сообщает nv.ua со ссылкой на Reuters, заседание СБ ООН состоится в четверг, 13 июня, по инициативе США и будет проходить в закрытом режиме.

«Нападения на коммерческое судоходство неприемлемы, и сегодняшние нападения на суда в Оманском заливе вызывают очень серьезную обеспокоенность», — сказал исполняющий обязанности посла США в ООН Джонатан Коэн.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.


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