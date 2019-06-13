РФ предложила Украине мировое соглашение по арбитражу с «Газпромом» 13.06.2019, 19:58

«Газпром» предложил «Нафтогазу Украины» закончить спор на $2,6 млрд миром.

Россия предложила урегулировать арбитражные разбирательства с Газпромом мировым соглашением. Об этом на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"С российской стороны, со стороны Газпрома предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения", - сказал Новак.

Ранее сообщалось, что российский Газпром 24 мая обжаловал в Апелляционном суде Люксембурга решение суда от 12 марта о признании и приведении в исполнение на территории страны решения Стокгольмского арбитража и взыскании активов в пользу НАК Нафтогаз Украины. Суды об аресте активов Газпрома в Люксембурге и Нидерландах запланированы на июнь и декабрь.

Согласно решению Стокгольмского арбитража, принятого в феврале прошлого года, Газпром должен Нафтогазу $2,56 млрд, однако он отказывается платить. В марте 2018-го российская компания подала заявление в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) об оспаривании окончательного решения арбитража и его частичной отмене.

Нафтогаз подал иски в суды Швеции, Нидерландов, Швейцарии, Люксембурга, США и других стран, где стремится взыскать активы Газпрома в счет задолженности, определенной арбитражем.