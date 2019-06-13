Парламент Албании принял резолюцию против президента 4 13.06.2019, 20:15

Теперь конституционный суд Албании может начать процедуру импичмента.

Депутаты албанского парламента большинством голосов (100 из 140) приняли резолюцию против президента Илира Меты из-за отмены муниципальных выборов, сообщает ria.ru со ссылкой на издание Albanian Daily News.

Президент Албании в минувшую субботу отменил намеченные на 30 июня муниципальные выборы, сославшись на необходимость снизить политическую напряженность в стране. Ранее проводящая регулярные массовые протесты, с беспорядками в Тиране оппозиционная Демократическая партия (ДП) объявила бойкот волеизъявлению, большинство парламентариев ДП отказались от своих мандатов.

Правящая Социалистическая партия (СП) посчитала решение президента недопустимым, подготовила резолюцию с негативной оценкой его шага. Теперь конституционный суд Албании может начать процедуру импичмента.

Обсуждение документа заняло более шести часов. При этом правящее большинство в своей резолюции отвергло "антиконституционное решение по отмене голосования" и продолжит подготовку к муниципальным выборам.

Глава албанского правительства ранее заявил, что "президент потерял право оставаться в своем кресле".