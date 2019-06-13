закрыть
13 июня 2019, четверг, 21:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Парламент Албании принял резолюцию против президента

4
  • 13.06.2019, 20:15

Теперь конституционный суд Албании может начать процедуру импичмента.

Депутаты албанского парламента большинством голосов (100 из 140) приняли резолюцию против президента Илира Меты из-за отмены муниципальных выборов, сообщает ria.ru со ссылкой на издание Albanian Daily News.

Президент Албании в минувшую субботу отменил намеченные на 30 июня муниципальные выборы, сославшись на необходимость снизить политическую напряженность в стране. Ранее проводящая регулярные массовые протесты, с беспорядками в Тиране оппозиционная Демократическая партия (ДП) объявила бойкот волеизъявлению, большинство парламентариев ДП отказались от своих мандатов.

Правящая Социалистическая партия (СП) посчитала решение президента недопустимым, подготовила резолюцию с негативной оценкой его шага. Теперь конституционный суд Албании может начать процедуру импичмента.

Обсуждение документа заняло более шести часов. При этом правящее большинство в своей резолюции отвергло "антиконституционное решение по отмене голосования" и продолжит подготовку к муниципальным выборам.

Глава албанского правительства ранее заявил, что "президент потерял право оставаться в своем кресле".


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев