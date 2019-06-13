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Геннадий Гудков: Если бы Голунова не отпустили, на улицы вышли бы пятьдесят или сто тысяч людей

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  • 13.06.2019, 20:34

Когда власть теряет политическую адекватность, она сама себе роет яму, в которую обязательно угодит.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении двух генералов полиции - Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, сообщает пресс-служба Кремля в четверг, 13 июня. Генералы были начальниками полицейских, причастных к фабрикации доказательств по делу в отношении корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. После того, как несостоятельность предъявленных обвинений стала очевидной, а также в результате получивших широкую огласку в СМИ и социальных сетях протестов активистов гражданского общества и коллег по журналистскому цеху, дело было прекращено, а сам Иван Голунов был освобожден, пишет «Голос Америки».

Между тем в среду, в ходе акции, изначально задуманной как марш за свободу Голунова, было задержано, по последним данным, свыше пятисот человек. Среди них было много и журналистов, представлявших как российские, так и иностранные издания.

Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте России выразила по этому поводу «крайнюю обеспокоенность».

При обеспечении безопасности граждан на массовых акциях нельзя забывать конституцию РФ и права граждан на объединение, а также – права журналистов на освещение событий, напомнили правозащитники.

Профессор Московского экономического института, доктор философских наук Игорь Чубайс принимал участие в разогнанном марше. Он считает, что во власти есть фанатики, которые не останавливаются ни перед чем, и это по их приказу накануне в самом центре Москвы хватали людей без разбора, применяя к ним силу.

«Поначалу все было относительно спокойно, – рассказывает он. – Но когда мы подошли близко к зданию УВД на Петровке, тут начались какие-то дикие выходки со стороны сотрудников Росгвардии. Они просто впрыгивали, как хищники, в сообщество людей, которые спокойно стояли, ничем не провоцируя ситуацию, выдергивали кого-то по своему усмотрению, хватали за руки-ноги и грубо тащили в автозаки».

По словам профессора, «росгвардейцы в “мысленепробиваемых шлемах” вели себя по отношению к соотечественникам словно фашисты». Это стало возможным, потому что власть неадекватна и несоразмерна реальности, считает он.

«Конечно, во власти есть разные группировки » – добавил он. – Часть чиновников была настроена, чтобы снять напряжение в обществе, отпустив Голунова. А другая часть, видимо, посчитала это своим поражением и задумала отомстить. Они решили: давили, давим и будем давить, плевать на все законы – какая конституция, какой праздник?! Это позор власти. Это сила, которая равна бессилию».

По мнению Игоря Чубайса, в данном случае должна проявить себя международная солидарность.

«Нарушение прав человека – это не проблема отдельно взятой страны, а проблема общечеловеческая. К сожалению, Запад не реагирует должным образом на беспредел, творимый в России», – резюмировал он.

В свою очередь, оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков заметил в комментарии для Русской службы «Голоса Америки», что власть, похоже, решила: достаточно отпустить Ивана Голунова, и больше никто не выйдет протестовать на улицы. Но в Кремле просчитались, подчеркнул он: «Там не понимают, что в обществе созрел радикальный протест, и люди уже перестают бояться репрессий. Собравшиеся вчера прекрасно понимали, что их будут «винтить». Тем не менее, в Москве вышло много людей».

Как представляется политику, бездумное решение властей, только озлобляет общество. Никуда это озлобление не денется, оно копится, полагает он: «Вообще, если бы Ивана Голунова не отпустили, на улицы вышли бы пятьдесят или сто тысяч людей. В этом никаких сомнений нет. Более того, в России могла бы возникнуть предреволюционная ситуация. Слава богу, кому-то наверху пришла в голову мысль не доводить до этого. Власти удалось расколоть протест. Но все до поры».

По оценке Геннадия Гудкова, власти совершают грубейшую ошибку, не сворачивая с пути репрессий в отношении граждан.

«Когда власть теряет политическую адекватность, она сама себе роет яму, в которую обязательно угодит. Посеявший ветер – пожнет бурю. Это будет радикальный протест, и тогда уже никто не будет договариваться, никто не будет спрашивать разрешения на проведение мирной манифестации», – заключил он.


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