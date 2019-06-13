Депутат ПАСЕ: Решение провести Европейские игры в Беларуси было ошибочным

Депутат ПАСЕ: Решение провести Европейские игры в Беларуси было ошибочным9
- 13.06.2019, 20:48
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Европейские политики осудили смертную казнь, примененную в Беларуси накануне Европейских игр.
Даниэль Хольтген, представитель Совета Европы, откликнулся на это событие в Твиттере, передает euroradio.fm.
"Мы осуждаем очередную казнь в Беларуси, о которой сообщают правозащитники. Смерть — это не справедливость. Мы вновь призываем власти ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене".
Комментируя это заявление, руководитель группы социалистов в ПАСЕ Франк Швабе написал: "Это показывает, что решение провести Европейские игры в Беларуси было изначально ошибочным. Всё событие — фарс".
Как сообщал Charter97.org, сегодня стало известно, что казнен Александр Жильников, осужденный за двойное убийство. Судьба второго фигуранта дела Вячеслава Сухарко неизвестна, но обычно в Беларуси вместе расстреливают фигурантов одного дела, говорят правозащитники.
We condemn another execution in #Belarus, as reported by rights defenders. Death is no justice. We reiterate our call on the authorities to impose a moratorium on the application of #deathpenalty as the first step towards its abolition.— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) June 13, 2019
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