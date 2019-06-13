закрыть
13 июня 2019, четверг, 21:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Депутат ПАСЕ: Решение провести Европейские игры в Беларуси было ошибочным

9
  • 13.06.2019, 20:48
  • 1,982

Европейские политики осудили смертную казнь, примененную в Беларуси накануне Европейских игр.

Даниэль Хольтген, представитель Совета Европы, откликнулся на это событие в Твиттере, передает euroradio.fm.

"Мы осуждаем очередную казнь в Беларуси, о которой сообщают правозащитники. Смерть — это не справедливость. Мы вновь призываем власти ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене".

Комментируя это заявление, руководитель группы социалистов в ПАСЕ Франк Швабе написал: "Это показывает, что решение провести Европейские игры в Беларуси было изначально ошибочным. Всё событие — фарс".

Как сообщал Charter97.org, сегодня стало известно, что казнен Александр Жильников, осужденный за двойное убийство. Судьба второго фигуранта дела Вячеслава Сухарко неизвестна, но обычно в Беларуси вместе расстреливают фигурантов одного дела, говорят правозащитники.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев