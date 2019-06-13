Трамп продлил санкции против Лукашенко и ряда чиновников 13.06.2019, 21:14

Санкции в отношении диктатора и некоторых чиновников США продлевают с 2006 года.

Президент США Дональд Трамп продлил американские санкции против ряда граждан Беларуси и членов правительства страны, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц в этой стране, направленные на подрыв демократических процессов или институтов, нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, и коррупцию, по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное Указом 13405 отношении Беларуси», - заявил Трамп.

На этот раз санкции вновь продлены на год — до 16 июня 2020 года. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил представителям Конгресса.

Напомним, санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей, были введены 16 июня 2006 года Джорджем Бушем. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократическими.

Сейчас в списке десять человек: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Виктор Голованов, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Степан Сухоренко, Александр Зимовский, Владимир Наумов и Наталья Петкевич.

Указом блокируется собственность и право на собственность в США, счета и возможность финансовых операций. Американским компаниям и частным лицам запрещено заключать сделки с этими должностными лицами.