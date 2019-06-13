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В США провели первые испытания гиперзвуковых боевых блоков

  • 13.06.2019, 21:45
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Фото: ARRW

ВВС США успешно провели первые летные испытания AGM-183A.

В испытаниях участвовала версия прототипа ARRW, на которой находились только сенсорные датчики

Военно-воздушные силы США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на пресс-службу ВВС США.

"Военно-воздушные силы США успешно провели первые летные испытания AGM-183A - своих гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW на бомбардировщиках B-52 Stratofortress на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния)", - говорится в сообщении.

В испытаниях участвовала версия прототипа ARRW, на которой находились только сенсорные датчики, боевая часть не использовалась. Во время испытаний пуски не проводились, прототип только "собирал данные об окружающей среде" и о самом полете. Кроме того, "были собраны данные о воздействии ударов и вибрации на само оружие и наружное размещение вооружения на самолете".

Также отмечается, что "такой тип сбора данных необходим для всех систем вооружения ВВС, находящихся в стадии разработки".

Помощник министра ВВС США по закупкам, технологии и логистике Уилл Ропер сообщил об использовании "предоставленных Конгрессом полномочий по скорейшему созданию прототипа" гиперзвукового оружия для вооруженных сил страны. Он пояснил, что разработка ARRW "проводится в сжатые сроки" вместе с корпорацией Lockheed Martin, которая получила соответствующий контракт от Пентагона в августе прошлого года. В ВВС США ожидают, что ARRW будет готов к 2022 финансовому году, который в Соединенных Штатах начинается с 1 октября.


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