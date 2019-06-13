Видеофакт: В Минске милиционеры ловили лошадь на проезжей части 4 13.06.2019, 21:58

Лошадь выскочила на проезжую часть в Чижовке.

Сегодня в минском микрорайоне Чижовка сотрудники милиции пытались поймать лошадь, которая бегала по проезжей части. Об этом сообщил пользователь tut.by.

Лошадь выскочила на проезжую часть на пересечении улиц Голодеда — Ташкентская. Ее снимали из окон автомобилей.

Видео с бегающей по Чижовке лошадью появлялось в четверг, 13 июня, и в Telegram-канале Nexta_lite. На кадрах видно, что ее уводит хозяин.

Неделю назад коня в микрорайоне Чижовка видели в гипермаркете, что на улице Уборевича. Тогда журналистам рассказали, что лошадь ушла в магазин вслед за владельцем, но застряла в проходе между раздвижными дверьми. Возможно, это то же самое животное, что засветилось на видео сегодня.