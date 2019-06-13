Помпео: За нападением на танкеры стоит Иран 4 13.06.2019, 22:06

Майк Помпео

Госсекретарь США назвал ответственного за атаки на танкер в Оманском заливе.

Выступая в четверг в Вашингтоне, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у администрации Соединенных Штатов есть все основания утверждать, в том числе на основании различных разведданных, что за нападением на танкеры в Оманском заливе стоит иранская сторона, передает «Голос Америки».

Соединенные Штаты уже подняли вопрос о нападениях на нефтяные танкеры в Оманском заливе в ходе закрытого заседания Совета Безопасности ООН в четверг, сообщают дипломаты.

«Это неприемлемо, чтобы какая-либо сторона атаковала коммерческие суда, а сегодняшние нападения на корабли в Оманском заливе вызывают серьезное беспокойство», – заявил и.о. постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн в ходе заседания, посвященного сотрудничеству между ООН и Лигой арабских государств.

«Правительство США оказывает помощь и продолжит оценивать ситуацию», – добавил он.

Соединенные Штаты продолжат оценивать ситуацию в Оманском заливе после нападения на два нефтяных танкера, заявили в четверг в Белом доме.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президенту США Дональду Трампу доложили о случившемся.

Напомним, в четверг два нефтяных танкера пострадали в результате нападения в Оманском заливе, в стратегически важном районе неподалеку от побережья Ирана.

По словам норвежских властей, поступили сообщения о трех взрывах на норвежском танкере Front Altair. Предположительно, ранее атаке подверглось сингапурское судно Kokuka Courageous.

По данным агентства Reuters, среди моряков было 11 российских граждан и один гражданин Грузии.

Базирующийся в Бахрейне Пятый флот США оказывает помощь пострадавшим судам, от которых поступили сигналы бедствия с разницей примерно в один час.

Иранское государственное информагентство IRNA сообщает, что ВМС Ирана спасли 44 членов экипажей танкеров и что оба судна были охвачены пламенем.

Пока неясно, какой вид оружия мог нанести ущерб танкерам.

Оманский залив находится неподалеку от Ормузского пролива – стратегической водной артерии, которая служит важным маршрутом поставок сырой нефти.

После сообщений о нападениях на танкеры мировые цены на нефть поднялись на 4 процента, превысив отметку 62 доллара за баррель.

В прошлом месяце США заявили, что Иран использовал мины против четырех нефтяных танкеров у берегов ОАЭ. Иран отрицает свою причастность к инциденту.

Инцидент произошел на фоне усиления напряженности между Вашингтоном и Тегераном из-за иранской ядерной программы.