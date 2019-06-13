Сборная Беларуси по гандболу вышла на чемпионат Европы-2020 1 13.06.2019, 22:10

Белорусы вышли на ЧЕ досрочно.

Белорусская сборная по гандболу сыграет в финальной части чемпионата Европы-2020. Команда Юрия Шевцова окажется как минимум одной из четырех лучших команд, которые займут третьи места в своих группах квалификации, передает «Прессбол».

Досрочное решение турнирной задачи стало возможным благодаря сегодняшней победы сборной России над итальянцами (30:23).

Накануне сборная Беларуси оказалась сильнее команды Боснии и Герцеговины.

Последнюю игру отборочного этапа белорусская команда проведет 16 июня в Бресте против соперников из Финляндии.

Группа 5: Чехия — 8 очков (5 игр), БЕЛАРУСЬ — 6 (5), Босния и Герцеговина — 6 (5), Финляндия — 0 (5).