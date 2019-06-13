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В Беларуси сельчане в знак протеста выбрасывают клубнику

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  • 13.06.2019, 22:17
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Сотни килограммов спелых ягод оказались не на наших столах, а на свалке.

Небывалый урожай клубники. Но сотни килограммов спелых ягод оказались не на наших столах, а на свалке, пишет «Белсат».

В Лунинецком районе сложилась такая ситуация, что сельчанам легче выбросить ягоду, чем сдавать ее за копейки скупщикам. Что происходит и можно ли изменить ситуацию?

Зрелые, сочные, сладкие! Самое время пробовать ароматную клубнику!

«Клубника очень вкусна, особенно в это время!»

«Любим так есть, но и морозим, компоты делаем. Это же самая сейчас ягода популярная».

«Клубнику очень-очень люблю. Вкусная ягода, полезная, для здоровья очень хорошая », – делятся жители Витебска.

Но путь чудесных ягод к нашему столу не простой: их нужно вырастить и собрать, как сейчас, в невыносимой жаре, а после привезти на рынок и на солнцепеке отстоять в очереди, чтобы сдать скупщикам. Последние охотно приобретают, но предлагают чрезвычайно низкие цены. Сельчане говорят:

«Люди работают весь год, чтобы получить в этот месяц какие-то деньги, какую-то прибыль от своих наделов, а получается, что по 20 копеек сдают. И то по 20 копеек я лично стояла сдать 2 ведра 4 часа в этой очереди».

«По 20 копеек. Реально ли это? Что можно купить, сдав по 20 копеек? Почему цены растут, а стоимость нашей клубники уже 5 лет не меняется?»

А тем временем покупателям на рынке сладкая ягода обходится в разы дороже.

Мнение экономиста, скупщиков клубники, сельчан, а также отношение к проблеме местных властей – в видеосюжете.


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