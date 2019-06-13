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Выигравший $2 миллиона белорус: Эта сумма будет в ближайшее время неприкосновенна

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  • 13.06.2019, 22:59
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Фото: Анна Иванова / onliner.by

Как простой рабочий завода выиграл рекордный джекпот в истории Беларуси.

Могилевчанин Александр сегодня стал главным героем дня. Шутка ли, выиграть рекордный джекпот в истории Беларуси. Простой рабочий одного из заводов областного центра, он приехал сегодня в Минск, чтобы получить заветный выигрыш. Об эмоциях, планах на жизнь и опасениях onliner.by поговорили с новоиспеченным миллионером.

Перед разговором Александр заметно волнуется. Он все еще не пришел в себя от новостей последних дней. Обычный белорус в шортах, рубашке и сандалиях, он показывает чек-прогноз с заветными цифрами. Организаторы электронных интерактивных игр проверяют его на специальной аппаратуре и выдают мужчине квитанцию — уже по ней деньги будут перечислены на специальный счет в банке. Напомним, что налогами они не облагаются — все 3 млн 973 тыс. рублей до копейки пойдут на счет счастливчику.

Фото: Анна Иванова / onliner.by

О себе мужчина рассказывает мало. Всю свою сознательную жизнь живет в Могилеве, работает на заводе, а в свободное время катается на велосипеде и участвует в интеллектуальных квизах. Он первым в своем областном центре стал победителем Лиги чемпионов интеллектуальных игр.

«Раз шесть еще просыпался, доставал чек-прогноз, открывал приложение и проверял»

— Четверг, 6 июня, был для меня знаменательным днем: мне исполнилось 40 лет. Эту дату обычно не сильно празднуют, поэтому купил себе тортик, съел с чаем и поехал на работу во вторую смену. Ехал на велосипеде мимо точки «Спорт-пари», решил зайти и сделать ставку. Комбинации у меня были продуманы. Сделал пять ставок: на любимые числа, на важные числа в моей жизни, на нелюбимые числа и автоставку (рандомные числа, которые генерирует компьютер по желанию игрока. — Прим.).

Фото: Анна Иванова / onliner.by

Я понимал, что сумма, которую я потратил, — это не те деньги, чтобы себя корить или убиваться. Это 10 поездок в маршрутке — да на велосипеде их отобью. В общем, отнесся к этому философски: проиграю так проиграю.

Главное, что потом я бы не смог упрекнуть себя в том, что не рискнул, не попробовал и так далее.

Ну а потом поехал на работу. Там ребята меня поздравили с днем варенья, звонили знакомые и друзья, тоже поздравляли.

— В голове, наверное, крутилась мысль про игру, выиграете или нет, не терпелось проверить результаты?

— Вы знаете, до возвращения домой я абсолютно не думал о выигрыше. Это был едва ли не первый случай в жизни, когда я поставил и не думал о том, сыграю я или нет, повезет или нет, какая там сумма будет, как ею распорядиться и так далее. Я абстрагировался. У меня были мысли о том, что послезавтра выходной, друзья, как-то нужно собраться, отмечать 40 лет или нет и так далее.

— Вы следили за розыгрышем в прямом эфире?

— Нет, я его пропустил. Домой приехал где-то в полпервого ночи. Даже не сразу решил проверить результаты. Походил туда-сюда, думал: ложиться спать или все-таки проверить? Решил проверить, чтобы успокоиться. Посмотрел свой первый чек-прогноз — не сыграл, второй — тоже, начал третий смотреть — 16, 27, 11, 32… Я уже был в шоке. Смотрю дальше — 9, а потом и 41. И не верю своим глазам. На прогноз, потом на телефон… Сыграла автоставка!

Фото: Анна Иванова / onliner.by

Приложил все усилия, чтобы не разбудить весь подъезд. Я обеими руками закрыл рот и издал какой-то конвульсивный выдох. Отставил все в сторону, глаза круглые, два круга по квартире. Нет, что-то не то. Кто-то выиграл, не я… Потом снова проверяю, и оно снова сходится. Все, после этого опять отложил и чек-прогноз, и телефон. Волнение еще сильнее, сердцебиение, во рту пересохло. Попил водички. Стал ложиться спать. Нет, снова полез проверять. Раз шесть еще просыпался, доставал чек-прогноз, открывал приложение и проверял, все ли сходится.

Фото: Анна Иванова / onliner.by

На следующий день я с утра пошел по городу. Захожу в точку «Спорт-пари». Вижу, что надписи про рекордный джекпот нет. Что-то не то. Спрашиваю: «А что, выиграли вчера, да?» Мне отвечают: «Ну да, кто-то из Могилева. Кто-то поставил». Тут я почувствовал, что это какой-то вообще капец. Для профилактики зашел еще в одну точку, там тоже была другая сумма джекпота. Спрашиваю: «А где этот, три девятьсот? Куда дели?» Говорят: «Так выиграли вчера. Кто-то из Могилева».

Фото: Анна Иванова / onliner.by

«Я бы еще неделю не выходил на связь»

— Кому первому позвонили и сообщили о выигрыше?

— Вообще, об этом никто не знал, я до последнего все держал в тайне. 7 июня полдня голова была забита мыслями. Что делать? Звонить или не звонить сейчас? Открыл СМИ, начал читать и по комментариям понял, что прямо сейчас рано. Если честно, я бы еще неделю не выходил на связь, но ситуация стала развиваться таким образом, что просто пришлось появиться. После вчерашних сообщений о том, что уже 30 человек якобы выигравших звонили, что предлагали за процент сыграть, я подумал, что нужно это все останавливать. Да, я начал волноваться.

Для того чтобы это все пресечь, я позвонил на горячую линию, меня связали со специалистом. Я сообщил, что это я выиграл и что у меня хватит доказательств. После выяснения фактов, которые могли быть известны исключительно мне и организаторам лотереи, сомнения были сняты. Мне предложили приехать. И вот я здесь.

Фото: Анна Иванова / onliner.by

— Вы работали всю эту неделю, зная, что выиграли миллионы. Сложно было ходить на завод с осознанием этого?

— Осознание того, что у меня есть эта сумма, абсолютно не мешало. Я придерживаюсь мысли, что если ты делаешь свою работу, то будь добр выполнять ее качественно и ответственно. Я делал все, что должен был и мог. Надеюсь, что в ближайшее время, когда я приступлю к работе, это не будет мешать ни мне, ни коллегам, ни руководству.

— Кстати, не надумали увольняться?

— Я понимал, что могу прямо сейчас уйти с завода и даже не заходить в отдел кадров, но я этого не сделал. И наверняка не стану — хотя бы потому, что я надеюсь, что на своем рабочем месте приношу пользу людям. Делаю свою работу достаточно квалифицированно, за что меня любят, ценят и уважают.

— А уезжать из Могилева или за границу не собираетесь?

— Да нет. Принципиального желания такого нет.

Фото: Анна Иванова / onliner.by

«Эта сумма будет в ближайшее время неприкосновенна»

— Вы в голове прокручивали ситуацию, что выиграете, а какую сумму вы представляли?

— В целом в лотереи играю пять лет. Начинал с «Кено», потом «5 из 36», «6 из 49». Но заядлым игроком себя назвать не могу. В мечтах выигрывал еще раньше, года два назад. Джекпот рос, рос и рос. Это вызывало большее желание сыграть еще. Я стал делать больше ставок, и вот как-то так получилось.

— Жена не говорила «Куда тратишь деньги, не нужно, прекрати»?

— Вот (Александр показывает руку с пустым безымянным пальцем — выясняется, что он завидный холостяк. — Прим.). Я не знаю, насколько я завидный.

Фото: Анна Иванова / onliner.by

— Почему, теперь-то внимание девушек к вам будет повышенным, это уж точно.

— Тут ситуация немножко сложная. Я отношусь к этому очень серьезно. И над этим нужно будет думать еще больше, чем над тем, как вообще отнестись к этому выигрышу. Может, вероятность удачного брака составляет столько же, как и выиграть в лотерею.

— Главный вопрос, который волнует всех: как потратите деньги?

— Эта сумма в ближайшее время будет неприкосновенна. Трогать ее я не буду. Чтобы осознать все, подумать, мне необходимо время. Надеюсь на то, что эти деньги в будущем будут работать на меня.

Конечно, что-то придется пустить на то же здоровье и прочее, помочь людям, которые находятся в сложной ситуации, которым хуже, чем мне. Подчеркну, что это мое решение. Никто меня к этому не готовил, не заставлял. Как у вас на форуме писали, мол, или попросят, или заставят отправить все на благотворительность. Ребята, я об этом думал, еще когда был крайне далек от того, чтобы выиграть. Есть определенные наметки, где-то что-то я уже почти решил. Я не какая-то редиска, я готов помочь, но понятно, что всем не смогу, это будут какие-то определенные люди.

Фото: Анна Иванова / onliner.by

— Читали нашу «Страну советов», как наши читатели советовали, что сделали бы с такими деньгами? Воспользуетесь предложениями?

— Читал, да. Грамотных советов было очень мало, к сожалению. В основном это идеи все отдать, все закопать, уехать из страны, купить домик возле моря и жить там безбедно и припеваючи. Мне хватило нескольких десятков минут, чтобы просчитать этот вариант, вычислить, что у меня эти деньги закончатся, придется продавать домик и возвращаться в родной отдел кадров. Этот вариант я не рассматривал. Были варианты отдать эту сумму на приюты, дороги.

Писали в комментариях: «Сделайте дорогу возле нашего дома». Это вообще страшно было. Конечно, от этого я тоже далек.

Те же депозиты, которые все советовали, — это не вполне грамотное вложение средств. Кое-что полезное я почерпнул. Так что спасибо тем, кто дал умные советы. Ребята, я обязательно постараюсь не уронить то, что вы посчитали меня грамотным человеком. Надеюсь, что через какое-то время мы выйдем с вами на связь, и я постараюсь подтвердить все это.

— Далеко не всем выигравшим крупные суммы эти деньги принесли счастье. Вас не пугает такая перспектива?

— Да, тот же почтальон, который на выигранные деньги купил ферму, а потом ее пришлось продать. Показательно, что ушла жена и так далее. Да, многим счастья эти выигрыши не принесли. Но можно сказать, по той же теории вероятности, то, что это принесет мне счастье, пусть составляет те же 1 к 13 млн, как с выигрышем джекпота. Но я надеюсь, что и там сработает. Самое главное, чего я боюсь, — это нездорового ажиотажа касаемо своей личности. Со всем остальным, надеюсь, я вполне должен справиться.

Фото: Анна Иванова / onliner.by

К примеру, у меня сейчас немного разбит корпус смартфона, мне это немного мешает. Но даже если я решу поменять его, то он ни в коем случае не будет стоить 2 тыс. рублей. Это будет обычная скромная рабочая машинка: звонить, что-то искать в сети и так далее.

То есть обладание такой суммой ни в коем случае не превратит меня в шопоголика и любителя каких-то дорогих брендов. Нет. Я знаю цену деньгам, я прошел через такие периоды, когда мне и всем нам в семье их не хватало. Поэтому относиться к ним бережно я научен. Так что выигранная сумма обязательно будет разделена, и какая-то часть будет неприкосновенна.

— Наши читатели в своих советах предостерегали, что вот сейчас придет куча родных, дальних, близких, незнакомых. Не боитесь, что испортятся отношения?

Фото: Анна Иванова / onliner.by

— Я все-таки надеюсь, что всех своих родных к настоящему моменту я уже знаю. А с теми, кто есть, безусловно, поделимся. В рамках разумного. А дальше, я думаю, они сами будут заинтересованы в том, чтобы у меня был какой-то побочный доход, чтобы я когда-нибудь им помог. В общем, я нормально к этому отношусь. Надеюсь, что это не испортит наши отношения.

— Скажите, почему вы решили не оставаться инкогнито, а все-таки пообщаться с журналистами? Многие считают, что это вы сделали зря.

— Первая мысль у меня была остаться анонимным. Но я подумал, что в любом случае рано или поздно люди бы узнали, что это я. Чтобы это не приняло какой-то более негативный оборот, я решил выйти из тени самостоятельно. Я открываю свое лицо в надежде на то, что люди все-таки поверят, что выиграл реальный человек, а не подставной актер. Мне на самом деле повезло. Еще надеюсь, что это появление просто-напросто снизит градус вокруг этого события. Я утолил ваш информационный голод. Надеюсь, после этого ко мне не будет такого внимания. Все, ребята, ваш интерес удовлетворен, пожалуйста, забудьте и дайте спокойно пожить. Если кого-то что-то будет интересовать, то, возможно, по прошествии определенного срока вы что-то узнаете.

На этом на ближайшие полгода-год я решил не общаться со СМИ, прошу меня больше не беспокоить. А верить или нет — это уже личное дело каждого.


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