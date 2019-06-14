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США опубликовали доказательства причастности Ирана к взрывам на танкерах

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  • 14.06.2019, 7:36
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Американские военные обнародовали фотографии видео.

В сообщении Центрального командования вооруженных сил США, на которое ссылается агентство Reuters, приводится видеозапись. Утверждается, что на ней можно увидеть военнослужащих Революционной гвардии Ирана, снимающих неразорвавшуюся мину с корпуса одного из танкеров в Оманском заливе, сообщает РБК.

Военные утверждают, что патрульный катер иранской Революционной гвардии снял взрывчатку с корабля Kokuka Courageous, который ранее был поврежден взрывом.

Запись распространил в том числе и телеканал CNN.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что именно Иран стоит за подрывом двух танкеров на выходе из Персидского залива. В результате нападения оба корабля были серьезно повреждены. Их экипажи удалось эвакуировать.

В связи со случившимся в район бедствия направлен американский эсминец Major. В Вашингтоне подчеркнули, что не желают эскалации конфликта, однако будут защищать свободу навигации и международной торговли.

В Тегеране ответственность за инцидент в Оманском заливе возлагают на врагов Ирана, призывая все страны региона к диалогу.


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