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Жителю Минского района насчитали налог в $1,6 миллиона

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  • 14.06.2019, 7:39
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Источник дохода не уточняется.

Житель Минского района уплатил 3 миллиона 271,3 тысячи рублей подоходного налога за 2018 год (около 1 миллиона 579 тысяч долларов в пересчете по сегодняшнему курсу. — Прим. авт.), уточнили в инспекции МНС по Минской области, сообщает tut.by.

Это максимальная начисленная и уплаченная сумма налога физлицом за минувший год в Минской области. Источник дохода не уточняется.

Напомним, что доходы физлиц в Беларуси облагаются ставкой в 13%. Получается, что этот житель Минского района задекларировал доход за прошлый год как минимум 25 миллионов 163 тысячи рублей. Кроме того, у него могли быть доходы, которые не облагаются подоходным налогом.

Всего в Минской области подали 4047 деклараций по подоходному налогу за 2018 год. Сумма подоходного налога, предъявленная к уплате, составила 11 миллионов 817,1 тысячи рублей. Это как минимум в 2 раза больше, чем годом ранее.

Напомним, в прошлом году житель Логойского района задекларировал за 2017 год доход в 602,3 тысячи рублей. При этом наибольшая сумма предъявленного к уплате подоходного налога за 2017 год в Логойском районе составила 17,2 тысячи рублей.


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