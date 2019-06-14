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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ушла в отставку

  • 14.06.2019, 8:13
Сара Сандерс
Фото: EPA

Трамп выразил надежду на то, что она будет баллотироваться в губернаторы Арканзаса.

Глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс в конце июня покинет свой пост. Об этом сообщил в четверг, 13 июня, президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter. Трамп назвал Сандерс "замечательной" и добавил, что она вернется в свой родной штат Арканзас, где, как надеется президент, будет баллотироваться на пост губернатора, сообщает dw.com.

36-летняя Сара Сандерс, дочь известного политика-республиканца и бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби, возглавила пресс-службу Белого дома в июле 2017 года, сменив в этой должности Шона Спайсера. Наблюдатели отмечают, что брифинги для прессы, ранее проходившие каждый день, при Сандерс почти прекратились. До прихода в Белый дома Сандерс работала в предвыборном штабе Трампа.

Уходящая в отставку пресс-секретарь Трампа отличалась почти безоговорочной лояльностью президенту. Сару Сандерс обвиняли в том, что она неоднократно говорила неправду журналистам, в частности, когда речь заходила об отставке экс-главы ФБР Джеймса Коми.


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