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«Фашисты так не относились к пленным, как относятся к нам чиновники»

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  • 14.06.2019, 8:22
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Могилевский студент рассказал о репетициях «форсирования Днепра» на 30-градусной жаре.

- Я являюсь участником репетиций форсирования Днепра в Могилеве, - пишет для телеграм-канала NEXTA могилевский студент. - По телевизору говорят, что это якобы добровольно, но по факту - добровольно-принудительно.

Каждый день по 4 часа мы находимся на солнце в +30°С без отдыха. Люди теряют сознание, но всем плевать. При этом мы копаем горячий песок, бегаем, таскаем бревна, носилки с песком и т.д. Если людям становится плохо, и они уходят в тенек, то на них начинают орать.

Первые дни с нами общались только матом. После публикаций в сети стали повежливее. Воду, которую привозят в бочке из-под кваса, пить невозможно, она воняет болотом. Зато коней и собак поят, кормят и поливают водичкой.

В основном мы просто стоим на жаре и ждем, какой новый бред стукнет в головы режиссерам. Отказаться нельзя - угрожают выговором. А ведь там есть и гипертоники, и астматики, и диабетики. Фашисты так не относились к пленным, как относятся к нам чиновники. Извините, но молчать больше нет сил.


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