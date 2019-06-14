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Борис Хамайда и Сергей Коваленко получили медали БНР

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  • 14.06.2019, 8:42
Борис Хамайда

Борис Хамайда назвал это наградой для всех свободных людей в Витебске.

Специальную медаль, основанную Радой БНР к 100-летнему юбилею, в Витебске вручили общественным активистам Сергею Коваленко и Борису Хамайде, сообщает «Радыё Свабода».

Награду за вывешивание бело-красно-белого флага в самых труднодоступных местах, в том числе на городской елке в Витебске, за Сергея Коваленко получила его жена Елена, так как сам он находится в Польше.

Бориса Хамайду наградили медалью за издательскую и редакторскую деятельность. В 1990-е годы он на собственные деньги основал городскую независимую газету «Выбор» и был ее редактором. А также за популяризацию белорусских национальных и демократических ценностей - за общественную деятельность, которую Хамайда ведет уже около 30-ти лет около «синего дома» в Витебске, где он устраивает пикеты и распространяет независимую прессу.

Вручение медалей проходила в арт-пабе «Торвальд» в узком дружеском кругу.

«Это не только моя медаль, - сказал Борис Хамайда, - Эту медаль должен был бы получить Владимир Плещенко, который начал пикетирование «синего дома», но он не дожил до этого дня. Я не смог бы работать один, мне помогали близкие люди - и те, кто сейчас здесь, и те, кого уже нет с нами. Мне помогали приобретать бело-красно-белые флаги, рисовать плакаты, с которыми я выходил, помогали даже одеждой или едой. Я могу честно сказать: это медаль - награда всем свободным людям Витебске. Каждый из них заслужил ее частичку».

Медали «100 лет БНР» удостоились более 130 человек из Беларуси и зарубежья. Одной из первых награду получила главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.


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