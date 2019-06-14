закрыть
14 июня 2019, пятница, 12:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Британский спецназ сосредоточился на борьбе с российской угрозой

2
  • 14.06.2019, 8:51
  • 1,478

Смена приоритетов вскоре будет рассмотрена правительством Великобритании.

Британские силы специального назначения в скором времени сократят масштабы борьбы с терроризмом и начнут больше внимания уделять противодействию тайным операциям, которые проводятся такими странами, как Россия. Би-би-си сообщило об этом в четверг со ссылкой на неназванные источники в правительстве и министерстве обороны Великобритании, передает «Голос Америки».

Сейчас это предложение обсуждают в руководстве британского Минобороны. Скорее всего, министерство рекомендует правительству одобрить эти изменения, сообщает Би-би-си.

«Масштабы борьбы с терроризмом сокращаются, в то время как необходимость противостояния с опасным поведением со стороны могущественных стран-противников возрастает», – заявил в беседе с Би-би-си один из источников.

Власти Великобритании обвинили российскую военную разведку (ГРУ) в попытке отравления бывшего офицера российских спецслужб, завербованного британской стороной, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в прошлом году. Россия эти обвинения отрицает.

Начиная с 2014 года, после того, как Россия аннексировала Крым, действия страны на международной арене вызывают все больше вопросов у мирового сообщества. Москву обвиняют во вмешательстве в выборы в США и ряде стран Евросоюза.

«Согласно новому плану, в одной из балтийских республик или в африканской стране может быть проведена операция по раскрытию… тайных действий России», – говорится в сообщении Би-би-си.

В британском Министерстве обороны отказались от комментариев в связи с репортажем Би-би-си. Пресс-секретарь Минобороны заявила, что правительство обычно не комментирует вопросы, связанные с работой спецназа.

Би-би-си отмечает, что грядущие изменения могут повысить значение Британского специального разведывательного полка, который занимается проведением операций электронной разведки, в том числе - на территории, где действуют террористические группировки.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев