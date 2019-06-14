Британский спецназ сосредоточился на борьбе с российской угрозой 2 14.06.2019, 8:51

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Смена приоритетов вскоре будет рассмотрена правительством Великобритании.

Британские силы специального назначения в скором времени сократят масштабы борьбы с терроризмом и начнут больше внимания уделять противодействию тайным операциям, которые проводятся такими странами, как Россия. Би-би-си сообщило об этом в четверг со ссылкой на неназванные источники в правительстве и министерстве обороны Великобритании, передает «Голос Америки».

Сейчас это предложение обсуждают в руководстве британского Минобороны. Скорее всего, министерство рекомендует правительству одобрить эти изменения, сообщает Би-би-си.

«Масштабы борьбы с терроризмом сокращаются, в то время как необходимость противостояния с опасным поведением со стороны могущественных стран-противников возрастает», – заявил в беседе с Би-би-си один из источников.

Власти Великобритании обвинили российскую военную разведку (ГРУ) в попытке отравления бывшего офицера российских спецслужб, завербованного британской стороной, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в прошлом году. Россия эти обвинения отрицает.

Начиная с 2014 года, после того, как Россия аннексировала Крым, действия страны на международной арене вызывают все больше вопросов у мирового сообщества. Москву обвиняют во вмешательстве в выборы в США и ряде стран Евросоюза.

«Согласно новому плану, в одной из балтийских республик или в африканской стране может быть проведена операция по раскрытию… тайных действий России», – говорится в сообщении Би-би-си.

В британском Министерстве обороны отказались от комментариев в связи с репортажем Би-би-си. Пресс-секретарь Минобороны заявила, что правительство обычно не комментирует вопросы, связанные с работой спецназа.

Би-би-си отмечает, что грядущие изменения могут повысить значение Британского специального разведывательного полка, который занимается проведением операций электронной разведки, в том числе - на территории, где действуют террористические группировки.