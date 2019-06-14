«Голливуд основали в Беларуси» 2 14.06.2019, 8:58

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В Минске открывается выставка «Эми Уайнхаус. Семейный портрет».

В галерее Савицкого в Минске вечером 13 июня собрались почетные гости. Послы Великобритании и Израиля в Беларуси, директора музеев — минского и лондонского, пишет onliner.by.

Все они приехали поддержать выставочный проект Еврейского музея Лондона в честь шестикратной обладательницы «Грэмми». Выставка, которая с 2013 года путешествует по миру, завершает турне в белорусской столице. Корни известной британской певицы берут начало в нашей стране — в конце XIX века ее прапрадед эмигрировал из Минска в Лондон, где и родилась Эми Уайнхаус.

В столичной галерее можно увидеть много живых и ярких фотографий харизматичной певицы — от младенчества до последних лет жизни. Увидеть ее настоящей — такой, какой она была дома, в семье, а не на сцене. Эми умерла в 2011 году после сердечного приступа. Ей было 27 лет.

Каждый экспонат — с предысторией. Их подписывал брат Уайнхаус Алекс. Поклонники певицы могут прикоснуться к ее жизни: в Минск привезли сценические наряды, школьную форму, бейджи и гитару Эми.

Брат певицы отмечает: «Выставка — это не храм и не посмертный памятник <...>, не попытка рассказать, какой была моя сестра или какими были мои бабушка и дедушка. Это — портрет девушки, которая в глубине своей души была простым еврейским ребенком из северного Лондона, ребенком с большим талантом, которая больше всего на свете хотела оставаться верной своим корням...»

Алекс Уайнхаус рассказал, что его семья всегда знала, откуда ее корни, и это всегда имело для нее значение.

«Голливуд — это вы. Голливуд основали в Беларуси», — улыбнулся он и сказал, что много известных людей имеют здесь корни.

Выставка собрала не только семью Уайнхаус, но и высоких гостей.

«Около года назад услышал по радио о выставке. Я был удивлен, что Эми Уайнхаус имеет белорусское происхождение. Еще я услышал, что выставка заканчивает турне. Тогда и родилась идея продолжить его здесь», — вспомнил Якоб Рачек, директор Гете-Института в Беларуси.

«Мы являемся свидетелями возвращения в Беларусь культового мирового наследия. <...> Надеюсь, что выставку по достоинству оценят минчане и гости столицы», — сказал замминистра культуры Сергей Шереметьев.

Минск — единственный и последний город в СНГ, который принимает экспозицию. После этого все экспонаты вернутся в семью Уайнхаус. Для посетителей выставка будет работать с 15 июня до 31 августа. В это время можно попасть на специальные вечеринки и концерты, а также лекции о еврейском наследии. Вход — 10 рублей.