закрыть
14 июня 2019, пятница, 12:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Голливуд основали в Беларуси»

2
  • 14.06.2019, 8:58
  • 1,528

В Минске открывается выставка «Эми Уайнхаус. Семейный портрет».

В галерее Савицкого в Минске вечером 13 июня собрались почетные гости. Послы Великобритании и Израиля в Беларуси, директора музеев — минского и лондонского, пишет onliner.by.

Все они приехали поддержать выставочный проект Еврейского музея Лондона в честь шестикратной обладательницы «Грэмми». Выставка, которая с 2013 года путешествует по миру, завершает турне в белорусской столице. Корни известной британской певицы берут начало в нашей стране — в конце XIX века ее прапрадед эмигрировал из Минска в Лондон, где и родилась Эми Уайнхаус.

В столичной галерее можно увидеть много живых и ярких фотографий харизматичной певицы — от младенчества до последних лет жизни. Увидеть ее настоящей — такой, какой она была дома, в семье, а не на сцене. Эми умерла в 2011 году после сердечного приступа. Ей было 27 лет.

Каждый экспонат — с предысторией. Их подписывал брат Уайнхаус Алекс. Поклонники певицы могут прикоснуться к ее жизни: в Минск привезли сценические наряды, школьную форму, бейджи и гитару Эми.

Брат певицы отмечает: «Выставка — это не храм и не посмертный памятник <...>, не попытка рассказать, какой была моя сестра или какими были мои бабушка и дедушка. Это — портрет девушки, которая в глубине своей души была простым еврейским ребенком из северного Лондона, ребенком с большим талантом, которая больше всего на свете хотела оставаться верной своим корням...»

Алекс Уайнхаус рассказал, что его семья всегда знала, откуда ее корни, и это всегда имело для нее значение.

«Голливуд — это вы. Голливуд основали в Беларуси», — улыбнулся он и сказал, что много известных людей имеют здесь корни.

Выставка собрала не только семью Уайнхаус, но и высоких гостей.

«Около года назад услышал по радио о выставке. Я был удивлен, что Эми Уайнхаус имеет белорусское происхождение. Еще я услышал, что выставка заканчивает турне. Тогда и родилась идея продолжить его здесь», — вспомнил Якоб Рачек, директор Гете-Института в Беларуси.

«Мы являемся свидетелями возвращения в Беларусь культового мирового наследия. <...> Надеюсь, что выставку по достоинству оценят минчане и гости столицы», — сказал замминистра культуры Сергей Шереметьев.

Минск — единственный и последний город в СНГ, который принимает экспозицию. После этого все экспонаты вернутся в семью Уайнхаус. Для посетителей выставка будет работать с 15 июня до 31 августа. В это время можно попасть на специальные вечеринки и концерты, а также лекции о еврейском наследии. Вход — 10 рублей.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев