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Болтон: Избрание Зеленского создает новую возможность для установления мира на Донбассе

  • 14.06.2019, 9:22
Джон Болтон

Советник президента США встретился со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером.

Избрание в Украине президентом Владимира Зеленского создает условия для мирного решения вопроса на Донбассе. Такое мнение в своем Twitter высказал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает gordonua.com.

"Сегодня мы встречались с послом Волкером (Курт Волкер – спецпредставитель Госдепартамента США по Украине. – ред.) для обсуждения переговоров по Украине. Мы пришли ко мнению, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для установления мира на Донбассе – ключевого шага к улучшению отношений между США и Россией. Но очень важно, чтобы Россия выполнила свою роль и приняла серьезное участие", – написал Болтон.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей.


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