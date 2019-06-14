Болтон: Избрание Зеленского создает новую возможность для установления мира на Донбассе
- 14.06.2019, 9:22
Советник президента США встретился со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером.
Избрание в Украине президентом Владимира Зеленского создает условия для мирного решения вопроса на Донбассе. Такое мнение в своем Twitter высказал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает gordonua.com.
"Сегодня мы встречались с послом Волкером (Курт Волкер – спецпредставитель Госдепартамента США по Украине. – ред.) для обсуждения переговоров по Украине. Мы пришли ко мнению, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для установления мира на Донбассе – ключевого шага к улучшению отношений между США и Россией. Но очень важно, чтобы Россия выполнила свою роль и приняла серьезное участие", – написал Болтон.
21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей.
Amb Volker and I met today to discuss Ukraine negotiations and agreed that President Zelenskyy’s election creates new opportunity to push for peace in Donbas – a key step to improving U.S.-Russia relations – but it’s critical that Russia do its part and engage seriously. pic.twitter.com/oGXIFcotOM— John Bolton (@AmbJohnBolton) 13 июня 2019 г.