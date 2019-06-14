В Гродненском районе покончила с собой роженица 14.06.2019, 10:29

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Накануне женщина без осложнений родила здорового ребенка.

Ночью 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре совершила суицид женщина. Об этом сообщает «Гродненская правда».

— Накануне женщина без осложнений родила здорового ребенка. Ее поведение не вызывало беспокойства, — рассказал главный врач областного перинатального центра Владимир Зверко.

Покончившей с собой женщине 27 лет, она жительница Гродно.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, ведомство проводит проверку по факту смерти в Гродненском областном перинатальном центре 27-летней женщины-родильницы. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Принимаются необходимые меры для установления всех обстоятельства произошедшего.

Для проведения служебного расследования создана комиссия с привлечением специалистов Гродненского государственного медицинского университета.