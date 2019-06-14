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США направили эсминец к месту подрыва танкеров в Оманском заливе

  • 14.06.2019, 10:42
эсминец Mason
Фото: US Navy

Соединенные Штаты не намерены ввязываться в конфликт, но будут защищать свои интересы.

Соединенные Штаты направили эсминец Mason в Оманский залив к месту атаки на два танкера, в которой США обвиняют власти Ирана. Об этом сообщили в американском центральном командовании, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военные США заявили, что не намерены ввязываться в новый конфликт на Ближнем Востоке, но будут защищать американские интересы и свободу навигации.

Также сообщается, что в районе взрыва танкеров уже находится еще один американский эсминец - Bainbridge.

"Эсминец USS Bainbridge остается в тесном контакте с поврежденным танкером Kokuka Courageous и не потерпит нападения", - сообщили в центральном командовании.

Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что за нападения на танкеры в Оманском заливе в четверг, 13 июня, ответственен Иран, который своими действиями усиливает напряженность в ближневосточном регионе.

По словам Помпео, информация о причастности Ирана ко взрывам танкеров основывается на данных разведки и на анализе использованного во время атаки оружия. В Госдепе считают, что в регионе только Иран способен на подобные атаки.


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