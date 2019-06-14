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В партии «Слуга народа» рассказали, как выберут кандидатов на премьера Украины

  • 14.06.2019, 10:53

В партии Зеленского предлагают добавить малоизвестные фамилии в список кандидатов.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил глава штаба украинской политсилы и седьмой номер в списке Александр Корниенко.

«Мы еще людей поспрашиваем, кого они хотят видеть премьером. Может они хотят видеть (Юрия) Бойко или (Юлию) Тимошенко, потому что их в списке написали, а остальных не написали», — сказал он.

По его словам, сейчас в партии идут дискуссии не о кандидатуре, а о том, каким премьер должен быть.

«Это должен быть технократ, отвязанный от политики, но с проблемой контактов с политиками, или это будет политик с политической ответственностью, но с проблемой технократизма и управления. Возможно какой-то третий вариант. Здесь надо дискутировать. Мы дискутируем», — объяснил Корниенко.


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