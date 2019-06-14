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Назначен новый генеральный директор «Белтелекома»

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  • 14.06.2019, 11:09
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Предыдущего главу компании задержал КГБ.

Генеральным директором «Белтелекома» является Юрий Петрученя. Такая информация размещена на сайте предприятия.

Ранее Петрученя возглавлял минский филиал «Белтелекома», сообщает tut.by.

О задержании предыдущего главы Сергея Сиводедова стало известно в конце апреля. Позже пресс-служба КГБ сообщила, что Сиводедова задержали в момент передачи взятки в размере 15 тысяч евро. Возбуждено уголовное дело по ст. 430, 431 УК РБ — получение и дача взятки.

В ходе следственных действий по месту жительства Сиводедова также обнаружено и изъято 470 тысяч долларов США, полученных последним по иным эпизодам взяточничества. Наложен арест на три принадлежащих Сиводедову квартиры в городе Минске, в том числе оформленных на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе, сообщала пресс-служба КГБ.


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