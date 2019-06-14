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«Баста»: Не работайте в жару, пусть поработает ваш начальник

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  • 14.06.2019, 11:20
  • 1,438

Требуйте соблюдения ваших прав.

Уже несколько человек нам написали о том, что их заставляют работать в жару. Примерами также переполнены соцсети и СМИ. Рабочие в цехах, где температура под 40, продавцы, врачи и учителя в душных помещениях, строители, проводящие весь день на солнцепеке — жалуются все. Кроме, конечно, начальников, сидящих в прохладных кабинетах с кондиционерами, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Именно от них нужно требовать обеспечения нормальных условий труда. Даже лукашенковские законы дают возможность защитить себя.

Статья 11 Закона об охране труда говорит о том, что каждый работник имеет право на рабочее место, соответствующее правилам охраны труда, защищенное от воздействия опасных и вредных производственных факторов, а также на проведение проверок, в том числе по его запросу. Любой сотрудник может отказаться от работы, если действительно есть угроза его жизни и здоровью, письменно сообщив об этом нанимателю либо уполномоченному лицу.

Утвержденные Минздравом Санитарные нормы и правила указывают оптимальную температуру, которая должна быть на рабочих местах. Для офисных работников — 28°С, для грузчиков и строителей - 27°С, для тех, кто трудится в литейных цехах — 26°С. При превышении этой температуры рабочий день должен быть сокращен. Например, если в вашем офисе сейчас 29°С, он не должен превышать шести часов.

Требуйте соблюдения ваших прав. Начините с малого. Не работайте в жару. Больше отдыхайте. Пусть поработает ваш начальник.


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