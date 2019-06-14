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СБУ: Кремль дал приказ сбить украинский Ил-76

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  • 14.06.2019, 11:23
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Фото: EPA

Получены неопровержимые доказательства.

14 июня 2014 года в небе над Луганском сотрудники российской военной разведки (ГРУ) сбили военно-транспортный самолет Министерства обороны Украины ИЛ-76, в результате чего погибли 49 украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

В СБУ заявили о наличии неопровержимых доказательств, что решение о сбитии было принято в Кремле и приведено в действие "частной военной компанией "Вагнера". Приказ отдал командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров.

"Более того, исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев, после возвращения в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами "Орденами мужества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2017 году глава СБУ Василий Грицак сообщил, что следователи Службы безопасности выписали уведомление о подозрении руководителю "ЧВК "Вагнера" Дмитрию Уткину.

"Несмотря на то, что российские военные преступники постоянно находятся или на территории страны-агрессора, или в составе тайных контингентов сухопутных подразделений военной разведки РФ в Сирии и странах Африки, Служба безопасности делает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности", - говорится в сообщении.


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