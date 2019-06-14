закрыть
14 июня 2019, пятница, 12:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Юрий Хащеватский: Власть быстро поняла внутреннюю силу Олега Бебенина

  • 14.06.2019, 11:31
Юрий Хащеватский
Фото: charter97.org

Известный режиссер – об основателе сайта Charter97.org.

Сегодня основателю сайта Charter97.org Олегу Бебенину исполнилось бы 45 лет.

Известный белорусский режиссер Юрий Хащеватский поделился с Charter97.org воспоминаниями об Олеге Бебенине:

- Я Олега хорошо знал – мы познакомились очень давно, еще в «Белорусской деловой газете». Много лет тому назад там образовалась большая группа журналистов, обладающих огромным аппетитом к жизни, которые интересовались всем.

Олег был поразительным человеком. Если бы он не был прекрасным журналистом и организатором, то он смог бы стать и идеальным кинодокументалистом. Дело в том, что он обладал удивительной способностью стать «невидимым»: быть везде и при этом не мешать тем событиям, которые нужно зафиксировать. Ведь сам факт появления журналиста или – что еще серьезнее – кинодокументалиста начинает влиять на события, потому что присутствие камеры или диктофона меняет поведение людей. И поэтому очень важно уметь оставаться незаметным и в то же время уметь фиксировать мельчайшие детали. Олегу это удавалось совершенно замечательно.

Я даже и не заметил, например, как он создал «Хартию-97». Не заметил тех огромных усилий, который он для этого приложил. Он сумел туда привлечь массу прекрасных людей и хороших журналистов. У него была какая-то замечательная внутренняя сила, которая во многом определила успех этого проекта.

Уход Олега из жизни – это большое горе, большая потеря. Я уверен, что ему «помогли» это сделать, что Олег покинул нас не просто так: его внутреннюю силу власть довольно быстро поняла и, не зная как с этим справиться, решила все своим жестоким и циничным методом.

Для любого человека – редкость, когда он уходит, а то, что он делал, продолжается и продолжается, на мой взгляд, очень серьезным образом. Так что – вечная ему память, и она заключена в работе всех нас. И слава Богу, что дело Олега продолжается.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев