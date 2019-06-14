Юрий Хащеватский: Власть быстро поняла внутреннюю силу Олега Бебенина 14.06.2019, 11:31

Юрий Хащеватский

Фото: charter97.org

Известный режиссер – об основателе сайта Charter97.org.

Сегодня основателю сайта Charter97.org Олегу Бебенину исполнилось бы 45 лет.

Известный белорусский режиссер Юрий Хащеватский поделился с Charter97.org воспоминаниями об Олеге Бебенине:

- Я Олега хорошо знал – мы познакомились очень давно, еще в «Белорусской деловой газете». Много лет тому назад там образовалась большая группа журналистов, обладающих огромным аппетитом к жизни, которые интересовались всем.

Олег был поразительным человеком. Если бы он не был прекрасным журналистом и организатором, то он смог бы стать и идеальным кинодокументалистом. Дело в том, что он обладал удивительной способностью стать «невидимым»: быть везде и при этом не мешать тем событиям, которые нужно зафиксировать. Ведь сам факт появления журналиста или – что еще серьезнее – кинодокументалиста начинает влиять на события, потому что присутствие камеры или диктофона меняет поведение людей. И поэтому очень важно уметь оставаться незаметным и в то же время уметь фиксировать мельчайшие детали. Олегу это удавалось совершенно замечательно.

Я даже и не заметил, например, как он создал «Хартию-97». Не заметил тех огромных усилий, который он для этого приложил. Он сумел туда привлечь массу прекрасных людей и хороших журналистов. У него была какая-то замечательная внутренняя сила, которая во многом определила успех этого проекта.

Уход Олега из жизни – это большое горе, большая потеря. Я уверен, что ему «помогли» это сделать, что Олег покинул нас не просто так: его внутреннюю силу власть довольно быстро поняла и, не зная как с этим справиться, решила все своим жестоким и циничным методом.

Для любого человека – редкость, когда он уходит, а то, что он делал, продолжается и продолжается, на мой взгляд, очень серьезным образом. Так что – вечная ему память, и она заключена в работе всех нас. И слава Богу, что дело Олега продолжается.