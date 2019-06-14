закрыть
14 июня 2019, пятница, 12:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Шведы лидируют в ЕС по продолжительности здоровой жизни

  • 14.06.2019, 11:44

На втором месте оказалась Испания.

Жители Швеции лидируют по продолжительности здоровой жизни среди европейцев, при этом мужчины там в среднем будут жить дольше, чем женщины. Так, родившиеся в 2017 году шведы могут рассчитывать прожить 73,2 года в добром здравии, а шведки — 71,9 года. Среди пожилых европейцев Швеция тоже лидирует по продолжительности здоровой жизни: 65-летним мужчинам в среднем предстоит еще 15,4 года здоровой жизни, а женщинам – 15,8 года, сообщает «Европульс».

Такие данные приводят эксперты европейского статистического агентства Евростат. Они оценили продолжительность здоровой жизни европейцев, которая в среднем составляет 79% общей продолжительности жизни.

На втором месте в ЕС по продолжительности здоровой жизни оказалась Испания. Родившихся в 2017 году мальчиков в среднем ждут 69 здоровых лет, а девочек – 69,9 лет. Для пожилых людей в Испании этот показатель составил 12,3 года для женщин и 12,2 года для мужчин.

Третье место по продолжительности здоровой жизни в ЕС для детей заняла Италия, где и девочки, и мальчики в среднем проживут 68 здоровых лет. А для пожилых этот показатель оказался выше в Ирландии, где женщины в 65 лет могут рассчитывать еще на 13,3 года здоровой жизни, а мужчины – на 12 лет.

Меньше всех продолжительность здоровой жизни оказалась у латышей — 52,3 года для мужчин и 54,9 года для женщин.

В среднем в ЕС продолжительность здоровой жизни оценивается в 64,2 года для женщин и 63,5 года для мужчин. Продолжительность здоровой жизни (число лет, прожитых в хорошем здоровье) рассчитывается до конца жизни и учитывает текущие показатели заболеваемости.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев