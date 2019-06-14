Шведы лидируют в ЕС по продолжительности здоровой жизни 14.06.2019, 11:44

На втором месте оказалась Испания.

Жители Швеции лидируют по продолжительности здоровой жизни среди европейцев, при этом мужчины там в среднем будут жить дольше, чем женщины. Так, родившиеся в 2017 году шведы могут рассчитывать прожить 73,2 года в добром здравии, а шведки — 71,9 года. Среди пожилых европейцев Швеция тоже лидирует по продолжительности здоровой жизни: 65-летним мужчинам в среднем предстоит еще 15,4 года здоровой жизни, а женщинам – 15,8 года, сообщает «Европульс».

Такие данные приводят эксперты европейского статистического агентства Евростат. Они оценили продолжительность здоровой жизни европейцев, которая в среднем составляет 79% общей продолжительности жизни.

На втором месте в ЕС по продолжительности здоровой жизни оказалась Испания. Родившихся в 2017 году мальчиков в среднем ждут 69 здоровых лет, а девочек – 69,9 лет. Для пожилых людей в Испании этот показатель составил 12,3 года для женщин и 12,2 года для мужчин.

Третье место по продолжительности здоровой жизни в ЕС для детей заняла Италия, где и девочки, и мальчики в среднем проживут 68 здоровых лет. А для пожилых этот показатель оказался выше в Ирландии, где женщины в 65 лет могут рассчитывать еще на 13,3 года здоровой жизни, а мужчины – на 12 лет.

Меньше всех продолжительность здоровой жизни оказалась у латышей — 52,3 года для мужчин и 54,9 года для женщин.

В среднем в ЕС продолжительность здоровой жизни оценивается в 64,2 года для женщин и 63,5 года для мужчин. Продолжительность здоровой жизни (число лет, прожитых в хорошем здоровье) рассчитывается до конца жизни и учитывает текущие показатели заболеваемости.