Государство хочет, чтобы белорусы пили меньше, но продолжали покупать алкоголь 14.06.2019, 11:59

Чиновники ищут «эффективную модель» алкогольной политики.

На последствия алкоголизма белорусов государство тратит больше, чем на оборону, признаются чиновники, передает «Белсат».

На круглом столе Республиканского союза промышленников и предпринимателей чиновники заявили, что государство хотело бы найти эффективную модель алкогольной политики: чтобы люди пили меньше и снижалась преступность, но одновременно сохранялся высокий уровень поступления доходов в бюджет, сообщает tut.by.

Первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич во время дискуссии признался, что на преодоление негативных последствий, связанных с алкоголизмом, Беларуси приходится тратить ежегодно 2% ВВП. Это больше, чем на национальную оборону.

В прошлом году ВВП Беларуси составил Br 1121568 млн, расходы на оборону – Br 1105 млн.

В последнем отчете Всемирной организации здравоохранения наша страна оказалась на 27-м месте по потреблению алкоголя на душу населения с результатом 11,2 литра.

По информации ВОЗ, потребление человеком более 8 литров алкоголя несет угрозу не только его здоровью, но и ведет к деградации общества, снижению трудовой продуктивности и влияет на последующие поколения.

По данным за 2018 год, на учете с синдромом зависимости от алкоголя стоят около 160 тысяч белорусов, пятая часть из них – женщины.

По информации Республиканского центра наркологического мониторинга и превентологии, количество пациентов снижается на 1-2% в год.