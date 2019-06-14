Роман Кисляк: Конечная цель – закрыть завод АКБ, протесты продолжатся 1 14.06.2019, 12:18

Первый шаг к победе над аккумуляторным заводом сделан.

Роман Кисляк, правозащитник, который работал с протестующими против завода АКБ брестчанами, прокомментировал «Радыё Свабода» распоряжение властей о приостановке строительства завода.

Роман Кисляк отметил, что, пожалуй, впервые в Беларуси общественный протест имел такой результат - хотя пока власти и не говорят о полном прекращении работы предприятия.

«Несмотря на то, что речь идет только о приостановке, мы уверены, что это шаг к полному прекращению строительства и запрету эксплуатации завода, - говорит Кисляк. - Мы не видим никаких возможностей, как можно исправить многочисленные нарушения. Во-первых, он изначально спроектирован с грубыми нарушениями, его надо полностью перестраивать. Во-вторых, под Брестом в свободой экономической зоне его быть не должно в принципе, это прямое нарушение законодательства».

По словам собеседника, брестчане уже начали чувствовать соседство с заводом, хотя тот и работал только в тестовом режиме.

«Даже в режиме пусконаладки жители чувствовали все эти запахи, которые вызывают и тошноту, и рвота. Также желтеет трава, деревья в садах. Кто знает специфический запах металла, легко отличит его от других. Безусловно, мы довольны, что эксперименты над нашими люди остановятся. По крайней мере на этапе пусконаладки».

Стоит ли ожидать, что протесты будут свернуты? Роман Кисляк считает, что прекращать активность еще преждевременно и прогнозирует, что в ближайшее воскресенье жители снова выйдут в центр Бреста.

«Думаю, люди в любом случае будут выходить, так как конечная цель протеста - закрыть завод полностью, а не приостановить до устранения претензий Минприроды. Так, первый шаг сделан, и это уже значительная локальная победа. Но впредь жители региона рассчитывают, что предприятие не будет работать, его эксплуатация будет прекращена. Впрочем, увидим уже в это воскресенье - как народ отреагирует на такую новость», - подытожил Роман Кисляк.