Наталья Радина: Мне очень больно, что гибель Олега Бебенина не расследована 14.06.2019, 12:36

Наталья Радина

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Главный редактор Charter97.org – об основателе сайта.

Сегодня основателю сайта Charter97.org Олегу Бебенину исполнилось бы 45 лет.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина поделилась воспоминаниями об Олеге Бебенине:

- Я всегда помню дату 14 июня. Для меня это День Олега, когда я вспоминаю, каким он был, какие истории произошли за 13 лет нашего с ним знакомства. И я не могу не думать не только в этот день, а постоянно, что мы могли бы сделать вместе и как бы мы прошли через все ситуации, которые нам подбросила жизнь за 9 лет, прошедшие со дня его убийства.

Все воспоминания — светлые. Я до сих пор слышу его смех, его шутки, слова поддержки, на которые он никогда не скупился. И еще с Олегом у меня связано одно чувство - чувство защищенности. Нет, он не опекал, но рядом с ним ты всегда знал, что, как бы ни было сложно, все наладится и закончится хэппи-эндом.

Мне очень больно, что гибель Олега не расследована, в том числе благодаря стараниям международных «экспертов», которые пошли на поводу большой политики и вынесли неправомерный и бездоказательный вердикт, что его гибель — самоубийство. Гематомы на теле, стертые костяшки пальцев, то, что его нашли в петле почти слепого, без очков, без линз при зрении «-10» - все эти странные обстоятельства смерти остались без внимания.

Поэтому я никогда не смирюсь с попытками замолчать и забыть дело Олега, буду продолжать говорить о нем везде, где возможно, и я уверена, что в конце концов мы добьемся правды. Олег заслужил правду. Он жил ради нее.