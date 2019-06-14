Эстония планирует ввести налог на электричество из РФ 14.06.2019, 12:48

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Предложение обсудят на уровне ЕС.

Эстонская госкомпания Eesti Energia предложила обложить налогом импортируемое в Эстонию и другие страны Балтии российское электричество.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По оценке предприятия, российская электроэнергия влияет на балтийский рынок сильнее, чем на страны Северной Европы, поскольку существуют ограничения на пропускную способность между Швецией и Финляндией, а также Швецией и Литвой.

Однако введение налога потребует не только соглашения с Латвией и Литвой, но и разрешения Брюсселя. В правительстве инициативу Eesti Energia пока комментируют осторожно.

"Это решение необходимо согласовать с ЕС, и, конечно, быстрого решения не существует. Здесь, безусловно, идет дискуссия о том, насколько эта энергия из России повлияет на цену в Эстонии и какая будет возможность регулировать рынок с помощью этих процедур", - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Ранее Аас сообщил, что из-за резкого подорожания квот на выбросы углекислого газа и дешевого импортного электричества работу на Нарвских электростанциях могут потерять 800-1000 энергетиков, а с учетом членов их семей доход могут потерять более 6000 человек в Ида-Вирумаа.

С начала года было сокращено около 500 человек, а летом в вынужденный отпуск отправят еще 1300 работников Eesti Energia. Решения о дальнейших сокращениях были отложены на осень.

Правительство Эстонии в четверг согласилось с предложением Министерства экономики и коммуникаций частично заменить сланец на биомассу в качестве топлива на Нарвских электростанциях для повышения конкурентоспособности вырабатываемой на электростанциях электроэнергии.

Среди следующих шагов по поддержке энергетики министр назвал введение тарифа за использование инфраструктуры для электроэнергии из третьих стран, в частности из России, совместно с другими странами Балтии. Это решение балтийские страны могут принимать без участия Брюсселя.