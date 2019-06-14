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Скандал в Дроздах и переименование проспектов

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  • 14.06.2019, 13:09
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Фото: bymedia

Как Лукашенко «менял» Минск.

«Освободил» Дрозды для себя, выселив оттуда послов. Переименовал два главных проспекта столицы и выделил лучшие в городе места нескольким крупным застройщикам, близким к семье. Пытался остановить миграцию из регионов, но не вышло. Как Лукашенко «менял» Минск, вспоминает tut.by.

1998 год. Сделал Дрозды резиденцией с «Царским селом»

Бывшая деревня Дрозды входит в городскую черту с 1978 года. В советское время здесь были дачи белорусского правительства. В первые годы после провозглашения независимости Беларуси именно сюда переехали иностранные послы.

В 1998 году здесь случился громкий дипломатический скандал. В апреле послов, которые жили по соседству с Александром Лукашенко, попросили покинуть свои резиденции. Взамен им пообещали другие.

Причиной отселения назвали ремонт канализации, хотя послы заявляли, что сами все отремонтировали, а некоторые готовы были вложить необходимые суммы и переждать неудобства на местах. СМИ сообщали, что Дрозды на время ремонта покинет и Лукашенко.

Хоть послы и пытались наладить диалог, в комплекс не пускали их машины, закрывали ворота в резиденцию представителя США. В итоге Дрозды закрыли на ремонт, дипломаты 22 стран покинули свои резиденции и уехали из страны. Дрозды объявили государственной собственностью, а Лукашенко подчеркнул, что нахождение подразделения морских пехотинцев США в 50 метрах от его личной резиденции полностью исключено.

ЕС на такие шаги Беларуси также отреагировал — некоторые высокопоставленные белорусские чиновники оказались в списке невъездных.

Спустя почти год послы вернулись в Минск и получили резиденции в других местах, а в Дроздах поселился диктатор.

В 2017 году Лукашенко признался, что сам в Дроздах больше не живет, переехал в резиденцию с живописным названием «Озерный» в Острошицком Городке. А в Дроздах, откуда когда-то изгнал дипломатов, Лукашенко выращивает арбузы.

Кстати, в 2000-х годах в бывшей деревне Веснинке, которая находится неподалеку, Лукашенко раздал участки для домов государственной элиты — сейчас эта территория называется Дрозды-2, а в народе ее прозвали «Царское село».

2005 год. Переименовал два главных проспекта Минска

Лукашенко приложил руку к заметным переменам в минской топонимике. Проспект Франциска Скорины переименовали в проспект Независимости, проспект Машерова — в проспект Победителей.

Машеров и Скорина «ушли» из центра города: проспектом Машерова стали улицы Иерусалимская, Дрозда и Варвашени, Староборисовский тракт переименован в улицу Франциска Скорины.

Указ о переименовании некоторых проспектов и улиц Минска Лукашенко подписал накануне 9 мая в 2005 году, писали, что за этим стояла инициатива ветеранских организаций Беларуси к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Минске прошло несколько акций против переименования двух проспектов. Люди выходили на Октябрьскую площадь с повязками на голове с красной надписью «SOS!». Кто-то держал плакат «Ветераны, мы вас уважаем, но не трогайте Скорину и Машерова!». В другой раз молодые люди шли по проспекту с книгами первопечатника. Минчане постарше также протестовали — с портретами руководителя БССР.

«Глупым и неразумным» назвал решение о переименовании проспектов и улиц тогдашний лидер Белорусской социал-демократической «Грамады» Станислав Шушкевич.

— Более святого имени для белорусов, чем имя Франциска Скорины, нет. К Машерову можно по-разному относиться, но то, что этот государственный деятель заслуживает, чтобы его именем назывался проспект, не вызывает сомнений, — говорил политик.

Заметим, что по закону (как тогда, так и сейчас) переименование улиц и проспектов Минска входит в полномочия Минского городского «совета депутатов», а правитель дает наименования областям, районам, районам городов областного подчинения и Минска, переименовывает города областного подчинения.

2007 и 2011 годы. Запретил раздавать под застройку сельхозземли

По Конституции земли сельскохозяйственного назначения находятся в собственности государства. До указа № 667 их можно было изымать только после согласования с правителем. Позже местные власти пожаловались на волокиту и вопросы выделения участков стали решать в исполкомах. Но в 2011 году Лукашенко возбудился: губернаторы подошли расточительно к изъятию земель из сельхозугодий.

— Не просто в разы, а в десять раз больше вы начали каждый год изымать земли сельхозназначения и передавать не то под стройки, не то под карьеры, не то еще под что-то, — прокомментировал ситуацию диктатор.

Глава государства заключил, что земли будут отводить под какие-то объекты и «суперинвестиционные проекты», но счет будет идти не на тысячи, а на десятки гектаров.

Спустя месяц в указ № 667 вернули пункт о том, что сельхозугодья будут изымать для использования не по назначению только при согласовании с Лукашенко.

К вопросу подошли строго, и долгое время застраивать сельхозземли жильем, несмотря на разрастающийся Минск и дефицит территорий, диктатор не разрешал.

— Сельскохозяйственные земли — это практически запрет. Лучше подрезать лес, чем занимать земли сельхозназначения, — говорил он.

Но в начале 2019 года Лукашенко отдал 24 гектара ландшафтно-рекреационной зоны в районе Новинок под строительство жилья, школ и дорог. Это сельхозземли, наполовину поросшие бурьяном, зимой здесь выгружают снег.

Эти земли будет осваивать «Минскстрой» — диктатор одобрил, подписал указ и внес изменения в генплан. Несмотря на «практически запрет», совсем недавно сельхозземли получил под застройку коттеджей получил и МАПИД.

2010−2014 годы. Развивал города-спутники, но остался недоволен

Разговоры о городах-спутниках шли еще в 2010 году. Тогда, по указанию Лукашенко, появилась Госпрограмма о строительстве жилых районов для городов-спутников. В 2011 году на пресс-конференции диктатор выразил опасения, что Минск превратят в «каменный мешок» и вся жизнь будет сосредоточена в столице, поэтому, мол, нужны спутники.

— Все, что мы будем строить для Минска, мы в основном будем строить в городах спутниках <…> Нам, главное, надо, как в советские годы говорили, правильно размещать производительную силу. Не только здесь (в Минске. — Прим. TUT.BY) производится и должен производиться главный продукт страны. Все должно быть равномерно рассредоточено по территории страны, — так говорил Лукашенко.

Указ № 215 «О развитии городов-спутников» диктатор подписал в 2014 году. Дзержинск, Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь, городской поселок Руденск, — спутники, расположенные в пригороде Минска на расстоянии не больше 60 километров.

В указе сказано, что, как только город получает статус спутника, Мингорисполкомом и облисполком обеспечивают там строительство жилья для людей, которые состоят на учете нуждающихся в Минске, в областном центре.

Для спутника должны были сформировать единую социальную, производственную и транспортную инфраструктуру. Указ предусматривал создание регулярного транспортного сообщения с Минском. Планировалось, что к 2030 году в города-спутники могут переселиться 104,5 тысячи минчан.

Но проект развивался слабо. Вероятно, из-за того, что все это время было непонятно, кто финансирует строительство и развитие спутников: Минск или область. Впрочем, по Смолевичам власти недавно все же определились.

В последние годы Лукашенко высказывает недовольство тем, как спутники развиваются. А в марте 2019 года он выразился так:

— Мы договорились о том, что потихоньку, насколько это получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов… У нас уже и так, по-моему, 20% в Минске живет. Дальше нельзя. Минск не резиновый, и я знаю, как минчане это восприняли.

К слову, в 2019 году столица побила собственные рекорды по населению — на 1 января в Минске проживали 1 миллион 992,8 тысячи человек.

2010 год. Хотел вынести предприятия за город, но признал провал

Вынос предприятий за город напрямую был связан с развитием городов-спутников.

Постановление Совмина о госпрограмме переноса опубликовали еще в 2010 году. Появился список производств, которые не соответствуют регламентам генплана Минска. До 2020 года в два этапа их должны были вынести за черту города.

Первым делом (до 2015 года) должны были перенести 12 объектов. За город вот эти: Минскую типографию, птицефабрика имени Крупской, аэропорт Минск-1, Минское РПУ Минскоблгаза, Минский авиаремонтный завод, дрожжевой комбинат и «Минск Кристалл». Еще несколько заводов собирались перенести на площадки других предприятий Минска.

На втором этапе (с 2016 по 2020 год) планировали вынести еще шесть предприятий. Среди них — опытно-экспериментальный завод технологического оборудования, «Галантея», Минский экспериментально-фурнитурный завод, обувная фабрика «Луч», «Минскмебель», «Минскпроектмебель».

Был расчет, что перенос заводов привлечет рабочую силу в регионы. Но в итоге из столицы в пригород полностью переехали типография Управделами, Минское РПУ Минскоблгаза, птицефабрика имени Крупской, переехал со старого места и Минский авиаремонтный завод. «Сукно» перебралось на Матусевича, но теперь его решили перенести на «Камволь» на улицу Маяковского.

Из 18 объектов, подлежащих переносу, 12 остаются на своих местах.

В 2018 году диктатор признал, что идея выноса заводов провалена, а вместе с ней и проект по городам-спутникам:

— Однако с 2012 года дело не продвинулось дальше одного сданного дома в Смолевичах. Оно и не сдвинется, если Государственная программа по выносу производственных объектов провалена.

Разное время. Влиял на застройку Минска сам и позволял это делать друзьям

На архитектуру Минска местные власти и главные архитекторы влияют мало, уже писал TUT.BY. Крупные дорогие проекты, особенно в центре города, «перекраивание» границ обычно приходят сверху. Вспомним громкие случаи, когда застройка столицы менялась после того, как земля под объекты выделялась лично Лукашенко.

По Закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утверждение генпланов Минска — в компетенции диктатора. При Лукашенко утвердили три генплана: в 2003, в 2010, в 2016 годах. Но иногда своими указами Лукашенко корректирует этот градостроительный документ. Так было с выделенным участком в Новинках, о котором мы написали выше.

В конце 2018 года случился громкий скандал. «Тапас» начал стройку ресторана в прибрежной зоне заказника «Лебяжий». Об этом стало известно общественности, и спустя месяц Лукашенко указом изменил границы ландшафтных зон у заказника, что позволило ее минимально застраивать.

Кстати, участок под свой многофункциональный комплекс «Олимпик парк» в районе «Лебяжьего» «Тапас» получил тоже по указу Лукашенко в 2014 году.

Группу компаний «Тапас» возглавляет хоккеист Павел Белый, который играет в одной команде с Лукашенко.

Участки по указу получали и для других проектов, которые появлялись в центре Минска и значительно повлияли на его облик.

Компания «Трайпл» Юрия Чижа получила участки в центре города. Один — на Сторожевской, где с льготами «Трайпл» построил жилой комплекс «У Троицкого», взамен Чиж обязался построить ледовую арену в студенческом городке. Дом получился спорным.

Второй участок под многофункциональный комплекс между проспектом Независимости, рекой Свислочь и Белгосцирком дочерняя компания «Трайпла» получила в 2010 году под инвестиционный проект по указу Лукашенко.

Объект потом поменял собственников и превратился в долгострой «Не-Кемпински». Когда все сроки сдачи объекта провалили, диктатор назвал эту стройку «больной темой»:

— Это больная тема, и для меня тоже. Я просто забываю обратиться к этому вопросу, потому что я в свое время разрешал это строительство… Я знаю, что есть желающие и из Катара приобрести его, из Казахстана, и из России были. Но подстегнуть жесточайшим образом нужно.

В итоге объект достраивает Сбербанк, теперь его планируют сдать в 2020 году.

Некоторым крупным стройкам предшествовали громкие сносы. Например, «Не-Кемпински» появился на месте первой городской электростанции, а Московский автовокзал снесли под стройку «Газпрома», которая сама стала проблемной.

Но, пожалуй, самый крупный застройщик в Минске сейчас — Dana Holdings сербских братьев Каричей. Они построили «Маяк Минска» с торговым центром возле Национальной библиотеки, жилые комплексы «Вивальди», «Чайковский» и «Рахманинов». Кроме того, компания застраивает участок на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, рядом с Детской железной дорогой.

Но это не все. Когда Игорю Макарову из «Итеры» не удалось осуществить проект «Минск-Сити», объявят конкурс и выиграет концепция сербов. Они начнут строить комплекс «Минск-Мир», опять же — по указу Лукашенко.

Последним громким событием с участием «Даны» стала стройка на месте снесенного музея ВОВ на Октябрьской площади. По указу президента тут появится многофункциональный центр. Заказчик еще ни разу публично не делился информацией о параметрах объекта, в том числе с архитектурно-градостроительным советом.

Другие друзья диктатора так же активно застраивают Минск, но стоит сказать, что многие бизнесмены получают за лакомые куски проекты в социальную нагрузку. Так в Минске появляются ледовые арены и детские сады.

Перекройка касалась и исторического центра города. В 2004 году Лукашенко принял указ № 330 «О развитии исторического центра города Минска», по нему реконструировали и развивали Верхний город с Зыбицкой, Комсомольской, Революционной и Интернациональными улицами.


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