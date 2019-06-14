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Александр Кабанов: Есть только одно решение - закрыть завод

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  • 14.06.2019, 13:12
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Александр Кабанов

Факт приостановления работы завода АКБ - результат протестов брестчан.

Cегодня стало известно о том, что брестчане добились приостановки строительства завода АКБ под Брестом. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода до «устранения выявленных нарушений».

Cайт Сharter97.org попросил прокомментировать ситуацию блогера и активного участника протестов против АКБ Александра Кабанова.

- Я считаю, что если бы не активисты, которые поднимали проблемы, связанные с заводом АКБ, то он давно бы начал свою работу. Контролирующие органы просто закрыли бы глаза и не обратили на них внимание. Факт приостановления - это результат нашей работы. Мы показали, что ничего не удастся скрыть и власти пошли нам на встречу. В принципе, чиновники - тоже люди, у которых есть семьи, дети и они обеспокоены проблемами экологии. Я думаю, что многие чиновники просто не сведущи в различных технологических процессах, нормах выбросов и у меня есть такое подозрение, что многие просто не разбирались в ситуации. Им сказали строить - они начали строить. Cейчас многие поняли, что это проблемное предприятие.

Опять же, на это понимание повлиял протест. Протест, который не прекращается, который невозможно остановить и задушить. А если завод откроется и будут какие-то выбросы, то протест, который сейчас проходить мирно, может перерасти в бунт.

Второй момент - Европейские игры, на которые приедут иностранцы. Плюс тысячелетие Бреста, на которое должен приехать Лукашенко. Властям не хочется, чтобы всему этому помешали протесты, которые проходят каждое воскресенье.

Кроме того, у нас впереди две предвыборные кампании. Это также повлияло на принятие решения.

- Как противники строительства завода будут действовать дальше?

- Наши требования не удолетворены, ведь это только приостановка для устранения нарушений. Мы доказываем, что эти нарушения устранить нереально и завод не сможет работать по правилам. Есть только одно решение - закрыть завод. Мы настаиваем на этом и протест будет продолжаться. Люди воодушевились, увидели, что чего-то можно добиться. Ведь абсолютное большинство брестчан (я не беру тех, кто участвует в протестах) верили, что если решение о строительстве принято, то ничего уже не сделаешь. Приостановка - это показательный момент для людей. Если постоянно доказывать свою позицию, рассказывать о ней, плюс активные действия - «Свiнцовая варта» и «кормление голубей», то можно чего-то добиться. Я в это верил всегда и верю до сих пор.


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