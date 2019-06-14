МВД РФ начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса 7 14.06.2019, 13:12

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Первая группа жителей «ДНР» пересекла границу с Россией для получения гражданства.

В руководстве боевиков так называемой "Донецкой народной республики" заявляют, что первая группа жителей пересекла границу с Россией для получения гражданства РФ.

Об этом пишет российское издание "РИА Новости" со ссылкой на слова так называемого "начальника миграционной службы ДНР" Владимирa Краснощека, сообщает "Украинская правда".

Паспорта поехали получать 34 человека.

"Сегодня это первая поездка. Далее планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации в соответствии с теми списками, которые нам предоставляют", - сказал он.