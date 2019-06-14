Лукашенко и Путин обсудили вопросы «интеграции» на саммите ШОС

Лукашенко и Путин обсудили вопросы «интеграции» на саммите ШОС12
- 14.06.2019, 13:45
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Белорусский диктатор и глава Кремля проведут еще одну встречу в ближайшее время.
По завершении официальной части саммита ШОС в Бишкеке состоялась встреча Александра Лукашенко с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, сообщает БелТА.
По словам Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.
Он также добавил, что лидеры намерены провести двустороннюю встречу в ближайшее время.
Песков подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждались вопросы «интеграции».