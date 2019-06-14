Лукашенко и Путин обсудили вопросы «интеграции» на саммите ШОС 12 14.06.2019, 13:45

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Фото: ТАСС

Белорусский диктатор и глава Кремля проведут еще одну встречу в ближайшее время.

По завершении официальной части саммита ШОС в Бишкеке состоялась встреча Александра Лукашенко с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, сообщает БелТА.

По словам Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.

Он также добавил, что лидеры намерены провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

Песков подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждались вопросы «интеграции».