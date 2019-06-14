Ученые: Первые животные на Земле были не такими, как считалось 3 14.06.2019, 13:50

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В университете Квинсленда перевернули вековое понимание эволюционной истории животных.

Издавна считалось, что первые многоклеточные были очень похожи по строению и функциям на современные губки. Губки — тип водных организмов, которые не имеют тканей и органов. Их функцию выполняют отдельные клетки и клеточные скопления. Таким образом, губку можно представить скорее как огромную колонию клеток, работающую на общее благо. При этом каждая клетка живет сама по себе. Такая удивительная особенность губок позволила ученым думать, что это наиболее простой способ организации клеток в многоклеточные организмы. Поэтому долгое время считалось, что они или подобные им структуры и были первыми многоклеточными, пишет naked-science.ru.

Однако, используя новую технологию для своих исследований, ученые из Университета Квинсленда сделали открытие, противоречащее многолетней традиции. Они обнаружили, что первые многоклеточные животные, вероятно, не были похожи на современные губки и больше напоминали скопление трансформируемых клеток. То есть, по их словам, прапрапрабабушкой всех клеток животных была стволовая клетка.

Команда ученых провела анализ генома индивидуальных клеток одного вида губок и выяснила, что в нем нет транскриптомной подписи одноклеточного организма под названием хоанофлагеллат. Этот организм считается ближайшим родственником многоклеточных — или последним одноклеточным, благодаря которому произошли все живущие ныне растения и животные. Однако, как выяснилось, транскриптомные подписи этих клеток не совпадают. Это означает, что хоанофлагеллат никак не мог эволюционировать в клетки губки.

По словам ученых, им до сих пор не ясно, кто же точно был предком первых многоклеточных и как они появились. Но дальнейшие исследования с использованием новой технологии анализа транскриптомной подписи позволят исследователям продвинуться в этом вопросе.