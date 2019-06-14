«Баста»: Победили в Бресте - победим и по всей стране

«Баста»: Победили в Бресте - победим и по всей стране6
- 14.06.2019, 14:20
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Приближаются опасные для режима выборы.
Протесты брестчан против скандального аккумуляторного производства дали результат. Педседатель облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства завода. По крайней мере, до устранения выявленных нарушений, cообщает Telegram-канал «Баста!».
Приближаются опасные для режима выборы, поэтому уступок со стороны чиновников будет больше. Берем пример с брестчан и боремся за свое. Смелей и настойчивей.
Победили в Бресте - победим и в Светлогорске, и в Минске. И по всей стране!
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