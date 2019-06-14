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Додон рассказал послу США о мирной передаче власти в Молдове

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  • 14.06.2019, 14:19
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Игорь Додон
Фото: EPA

Президентская администрация находится в постоянном контакте с правительством Майи Санду.

Президент Молдовы Игорь Додон встретился с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом и заверил его в намерении обеспечить мирную передачу власти в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Додон написал в пятницу на своей странице в Facebook после встречи с дипломатом.

"В ходе обсуждения внутриполитической ситуации в Республике Молдова пришли к единому мнению о необходимости сохранения стабильности. В связи с этим отметил, что запланированный на 16 июня марш в поддержку новой легитимной власти носит исключительно мирный характер", - сообщил Додон.

По его словам, президентская администрация находится в постоянном контакте с новым парламентским большинством в составе социалистов и проевропейского блока ACUM, а также с правительством Майи Санду.

"Совместными усилиями мы будем обеспечивать мирную передачу власти на благо народа нашей страны и сохраним взаимовыгодные отношения с внешними партнерами Молдовы", - сообщил молдавский президент.

Одновременно стало известно, что Демократическая партия, которая не признает смену власти в Молдове, разослала письма аккредитованным в Кишиневе посольствам. Политсила заявила, что прежнее правительство Павла Филипа – единственный законный исполнительный орган в стране.

Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого не признает предыдущая власть во главе с олигархом Владом Плахотнюком.

Новое правительство во главе с Санду признали ключевые государства ЕС, а также Россия. Вашингтон по этому поводу до сих пор высказывается менее определенно.

11 июня бывшее правительство Молдовы под руководством Павла Филипа приняло два решения, которые должны вызвать одобрение в США. В частности, правительство Филипа решило перенести посольство Молдовы в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.


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