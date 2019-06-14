Администрация минского колледжа заставила парней надеть юбки 36 14.06.2019, 14:40

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В Минском колледже предпринимательства странным способом решили добиться соблюдения дресс-кода.

Студенты, пришедшие вчера на занятия в коротких шортах, вынуждены были надеть юбки. Так администрация колледжа решила добиться соблюдения дресс-кода в условиях жары.

Об этом nn.by рассказали студенты учебного заведения.

«У нас в колледже принят деловой стиль одежды, в который не входят шорты А в аудиториях жара, выше 30 градусов, кондиционеров и вентиляторов нет.

Вот учащиеся и начали приходить в шортах. А администрация отнеслась к этому негативно.

Первых, кто так пришел, заставляли надевать юбки, но потом юбок на всех не хватило.

Правда, теперь уже официально разрешили приходить в шортах и сократили пары в связи с погодой», — рассказывает студент Кирилл.

«На самом деле все началось еще за пару дней до этого. Администрация возмутилась, что наши девушки стали ходить на занятия в чересчур коротких платьях. Решили помочь им, выдали «реквизит» — юбки от костюмов для выступлений. А вчера решили пойти дальше и надеть юбки еще и на парней», — рассказывает Николай.

«Ничего прикольного в этом я не вижу. Меня заставили надеть эту шерстяную юбку! А вчера я писал объяснительную, почему пришел на занятия в рваных джинсах», — добавляет Артем.

«Не было выбора. На входе нам так и говорили: или юбка, или пишем опоздание или прогул», — говорит Игнат.

«Сегодня дресс-код отменили, только в пляжных шортах нельзя. Теперь мы ходим на занятия с веерами», — говорит Никита.

Сегодня в инстаграме начался флешмоб в поддержку студентов. Люди стали выкладывать свои снимки в шортах с хэштегом #ямкп

Администрации колледжа не понятно, почему вокруг этой ситуации столько шума.

«Просто у наших ребят хорошее чувство юмора», — прокомментировала фото в юбках заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Казак.

Она рассказала, что администрация отреагировала на погодные условия и внесла изменения, чтобы учащимся было комфортно. Немного сократили занятия (убрали перерыв) и вчера уже разрешили ходить в шортах.

«Но, понимаете, шорты шортам рознь. Всем было доведено, что это должны быть не пляжные шорты, не спортивного стиля», — говорит Татьяна Казак.

Что касается учащихся, которые вчера не вписались в дресс-код, то администрация «дала им возможность самим принимать решения»:

«Они могли связаться с родителями, чтобы те подвезли им брюки, а те, кто живет недалеко, — сбегать и переодеться. У нас есть белорусские национальные костюмы и, кто хотел, мог взять юбку. Были белые и бордовые юбки, мы решили выдать темные, чтобы больше соответствовала деловому стилю. Учащимся очень понравился цвет, они стали шутить: «Ну давайте побудем шотландцами».