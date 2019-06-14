закрыть
14 июня 2019, пятница, 16:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Администрация минского колледжа заставила парней надеть юбки

36
  • 14.06.2019, 14:40
  • 5,332

В Минском колледже предпринимательства странным способом решили добиться соблюдения дресс-кода.

Студенты, пришедшие вчера на занятия в коротких шортах, вынуждены были надеть юбки. Так администрация колледжа решила добиться соблюдения дресс-кода в условиях жары.

Об этом nn.by рассказали студенты учебного заведения.

«У нас в колледже принят деловой стиль одежды, в который не входят шорты А в аудиториях жара, выше 30 градусов, кондиционеров и вентиляторов нет.

Вот учащиеся и начали приходить в шортах. А администрация отнеслась к этому негативно.

Первых, кто так пришел, заставляли надевать юбки, но потом юбок на всех не хватило.

Правда, теперь уже официально разрешили приходить в шортах и сократили пары в связи с погодой», — рассказывает студент Кирилл.

«На самом деле все началось еще за пару дней до этого. Администрация возмутилась, что наши девушки стали ходить на занятия в чересчур коротких платьях. Решили помочь им, выдали «реквизит» — юбки от костюмов для выступлений. А вчера решили пойти дальше и надеть юбки еще и на парней», — рассказывает Николай.

«Ничего прикольного в этом я не вижу. Меня заставили надеть эту шерстяную юбку! А вчера я писал объяснительную, почему пришел на занятия в рваных джинсах», — добавляет Артем.

«Не было выбора. На входе нам так и говорили: или юбка, или пишем опоздание или прогул», — говорит Игнат.

«Сегодня дресс-код отменили, только в пляжных шортах нельзя. Теперь мы ходим на занятия с веерами», — говорит Никита.

Сегодня в инстаграме начался флешмоб в поддержку студентов. Люди стали выкладывать свои снимки в шортах с хэштегом #ямкп

Администрации колледжа не понятно, почему вокруг этой ситуации столько шума.

«Просто у наших ребят хорошее чувство юмора», — прокомментировала фото в юбках заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Казак.

Она рассказала, что администрация отреагировала на погодные условия и внесла изменения, чтобы учащимся было комфортно. Немного сократили занятия (убрали перерыв) и вчера уже разрешили ходить в шортах.

«Но, понимаете, шорты шортам рознь. Всем было доведено, что это должны быть не пляжные шорты, не спортивного стиля», — говорит Татьяна Казак.

Что касается учащихся, которые вчера не вписались в дресс-код, то администрация «дала им возможность самим принимать решения»:

«Они могли связаться с родителями, чтобы те подвезли им брюки, а те, кто живет недалеко, — сбегать и переодеться. У нас есть белорусские национальные костюмы и, кто хотел, мог взять юбку. Были белые и бордовые юбки, мы решили выдать темные, чтобы больше соответствовала деловому стилю. Учащимся очень понравился цвет, они стали шутить: «Ну давайте побудем шотландцами».


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев