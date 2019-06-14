Число претендентов на пост премьера Британии сократилось до шести 14.06.2019, 14:50

На следующей неделе состоится второй этап голосования.

В гонке за лидерство в Консервативной партии Великобритании и кресло премьер-министра осталось шесть кандидатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Свою кандидатуру с выборов снял министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Он сообщил о решении после того, как накануне занял шестое место в первом голосовании депутатов партии.

Он не поддержал ни одного из своих бывших конкурентов, но сказал, что ведет переговоры со всеми ними.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон со значительным отрывом победил в первом раунде голосования за следующего председателя Консервативной партии. Его поддержали 114 депутатов.

Ближайший соперник Джонсона, действующий глава МИД Джереми Хант получил 43 голоса.

На следующей неделе должен состояться второй этап голосования, в результате которого должно остаться два кандидата.