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Опрос: Какие партии проходят в Верховную Раду Украины

  • 14.06.2019, 15:25

Шансы попасть имеют пять политических сил.

В Верховную Раду имеют шансы пройти пять политических партий, лидирует "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, опубликованные 14 июня, сообщает "Гордон".

84,1% всех опрошеных уверены, что пойдут голосовать на досрочных парламентских выборах 21 июля (54,3% полностью уверены, 29,8% скорее уверены), 13,8% не уверены (7,2% скорее не уверены; 6,6% совсем не уверены), 2,1% отказались отвечать.

Среди опрошенных, которые определились с выбором и намерены голосовать, результаты распределились следующим образом:

51,3% – за "Слугу народа";

9,5% – за "Европейскую солидарность" экс-президента Петра Порошенко;

9,2% – за "Оппозиционную платформу – За жизнь" нардепов Вадима Рабиновича и Юрия Бойко;

8,7% – за "Батьківщину" Юлии Тимошенко;

5% – за "Силу и честь" экс-главы СБУ, бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Игоря Смешко.

У партии "Голос" Святослава Вакарчука 4,9%, у других политсил – менее 3%.

Опрос проводился с 29 мая по 6 июня, методом формализованного интервью было опрошено 4 тыс. совершеннолетних респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины в целом по таким признакам как пол, возраст и тип поселения. Статистическая погрешность не превышает 1,6%.


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