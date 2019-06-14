WSJ: Сегодня Путин не в состоянии достичь ни одной из своих целей 14.06.2019, 15:44

Не следует делать за правителя РФ его работу.

Российский президент Владимир Путин мечтает о том, чтобы Соединенные Штаты по собственной воле ослабили одно из звеньев нашей ядерной триады — подводные лодки. Размещение на них ядерных зарядов пониженной мощности приведет к ослаблению американского подводного флота, пишет в статье для The Wall Street Journal Джим Купер (Jim Cooper), демократ, член Палаты представителей Конгресса США от штата Теннесси (перевод – inosmi.ru).

Смысл сегодняшних споров по поводу ядерного оружия пониженной мощности состоит в сохранении нашей способности защищать наши ядерные субмарины, наиболее ценную и обладающую самой высокой выживаемостью составляющую нашей ядерной триады. Республиканец Майк Tернер (Mike Turner) в комментарии «Опасный план по ограничению американских ядерных зарядов» (A Dangerous Plan to Limit U.S. Nukes; «Уолл-стрит джорнэл», 7 июня) удобным для себя образом обходит вопрос о том, что Соединенные Штаты уже имеют многие сотни ядерных зарядов малой мощности, — сотни из них развернуты для использования Военно-воздушными силами США. Вопрос в том, следует ли впервые развернуть некоторое дополнительное их количество на подводных лодках Военно-морских сил США.

Российский президент Владимир Путин мечтает о том, чтобы Соединенные Штаты по собственной воле ослабили одно из звеньев нашей ядерной триады — подводные лодки. Развертывание ядерных зарядов пониженной мощности ослабит наши подлодки в двух отношениях: 1) за счет использования пусковых шахт для менее эффективных, менее точных ракет и 2) таким образом будут подставлены под контрудар наши бесценные подлодки. Сегодня г-н Путин не в состоянии достичь ни одной из этих целей, но обе они станут возможными, если Конгресс сделает это для него.

Дебаты по поводу зарядов пониженной мощности обычно происходят между теми людьми, которые хотят иметь больше такого рода вооружений или вообще не иметь. Но в этом году предмет этих споров другой. Конгресс в последние несколько лет проголосовал на двухпартийной основе за создание ядерных зарядов пониженной мощности для подлодок. Соединенным Штатам выгодно иметь много вариантов перед лицом российской риторики об «эскалационном доминировании», а также заставлять наших потенциальных противников гадать по поводу имеющихся в нашем распоряжении возможностей. Но одно дело иметь на руках оружие, а другое — хвастаться им. На самом деле развертывание боезарядов пониженной мощности на подлодках означает выбор в пользу символической гибкости в огневой мощи в ущерб выживаемости нашего флота.

Сохранение ключевого звена нашей триады — дело значительно более важное.